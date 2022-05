Free Now integra a Zity en su app de servicios de movilidad

Free Now ha llegado a un acuerdo con Zity, el carsharing 100% eléctrico de Renault y Ferrovial, para incluir este servicio en su aplicación de movilidad. Así lo han anunciado ambas empresas este jueves, las cuales han destacado que Zity aportará a la app una oferta de 800 vehículos eléctricos compartidos en Madrid.

"Encontramos en Free Now el socio perfecto para hacer llegar nuestro modelo de movilidad sostenible a más gente. Esperamos aprender de su experiencia y ofrecer a los usuarios de ambas plataformas más y mejores opciones para sus desplazamientos diarios”, ha señalado el consejero delegado de Zity, Javir Mateos, en un comunicado.

De esta forma, Free Now suma a su sexto socio desde que hace ahora un año se transformase en una app que ofrece diferentes formas de movilidad. En su aplicación, los usuarios tienen acceso a las motos y bicicletas eléctricas de Cooltra, así como a coches y patinetes eléctricos de los servicios de movilidad Share Now [que Mercedes-Benz y BMW anunciaron recientemente que venderán a Stellantis], Dott, Tier y Voi. Con todos ellos, Free Now suma una oferta de 6.000 vehículos de movilidad y micromovilidad repartidos por toda España.

"Gracias a la alianza con Zity aumentaremos la oferta de coche compartido en Madrid, donde vemos que existe una gran demanda de este servicio semana tras semana, a la vez que damos un paso más hacia nuestro objetivo de alcanzar las cero emisiones de carbono netas para 2030", ha dicho Isabel García, directora general de Free Now en España.

El grupo Renault anunció recientemente el lanzamiento de su cuarta marca, Mobilize, que está centrada en la oferta de servicios de movilidad de la compañía, entre los que se encuentra Zity. Esta nueva firma de Renault contará con modelos propios, como el Limo, que se destinará a las empresas de VTC y taxi, o Duo, un coche que llegará en 2023 que se orientará al mercado de carsharing.