Free Now se reorganiza y pone a Isabel García al frente de su negocio en España

Free Now, la plataforma de movilidad perteneciente a BMW y Daimler, ha llevado a cabo una reorganización interna para ganar en eficiencia e impulsar su crecimiento en un contexto de negocio cada vez más competitivo. La multinacional, que ha apostado por una estructura más centralizada para unificar algunos procesos, ha creado tres direcciones regionales y ha puesto a un español, Jaime Rodríguez de Santiago, al frente de una de ellas, la que engloba a España, Francia y Portugal, que supone en torno a un tercio de su negocio global.

El directivo, que era desde junio de 2019 director general de Free Now España, será sustituido en este cargo por Isabel García Frontera, que ocupaba el cargo de directora de Operaciones de la filial desde 2018. Con su nombramiento, la directiva, que ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en Accenture en el ámbito de la consultoría tecnológica, se convierte en una de las pocas mujeres que lideran en la actualidad compañías tecnológicas en España.

García Frontera cuenta que Free Now España ya ha recuperado las cifras de negocio de 2019, antes de que la pandemia golpeara con dureza su actividad, y Rodríguez avanza que la filial cerrará 2021 siendo rentable, aunque recuerda que "en el contexto de las startups la rentabilidad muchas veces es una elección, porque en ocasiones eliges no ser rentable a costa de competir o de crecer. Pero claramente todo el sector se está movimiento hacia la rentabilidad”, dice.

La nueva directora general de Free Now España señala que el objetivo que se ha marcado es lograr un crecimiento a doble dígito en facturación para 2022, y asegura que para lograrlo reforzará la apuesta multimodal de la compañía, que este año ha empezado a lanzar en el país servicios de bici, moto y patinetes de la mano de varios partners. A lo largo de 2021 han integrado más de 6.000 vehículos de micromovilidad y movilidad compartida en su app.

“Nuestra oferta actual incluye motos eléctricas de Cooltra y coches compartidos de Share Now en Madrid; bicis y motos eléctricas del mismo socio en Barcelona; motos en Valencia, y patinetes eléctricos de Voi en Sevilla y Málaga. Y el objetivo es seguir ampliándola. Queremos lanzar patines en Madrid antes de final de año”, dice, pero no avanza con qué partner lo hará.

Próxima batalla

Free Now mantiene sus planes de no trabajar con VTC en España, pese a que Cabify y Uber, sus grandes rivales, ofrecen taxis y VTC. “Somos competitivos con nuestra flota de taxis”, subraya Rodríguez, que afirma que la “siguiente gran batalla de la movilidad vendrá por convertirse en la app de referencia (es probable que haya más de una) para moverse por la ciudad. No es sostenible tener 17 apps de movilidad instaladas en nuestro teléfono. Y aquí Free Now está liderando el mercado; hemos logrado una integración profunda con nuestros socios, de modo que nuestros usuarios no necesitan registrarse en los servicios de los partners para utilizar sus vehículos”.

El directivo reconoce que la evolución de Free Now hacia una "super app" que integra a muchos socios también ha llevado a la actual reorganización de la compañía, "que ha ido ganando en complejidad y eso requiere que los equipos locales pongan mucho más foco en las operaciones y que otras cuestiones se ejecuten a nivel regional. Básicamente, hemos intentado adaptarnos a la nueva realidad de la empresa", explica.

García Frontera añade otro reto que tiene por delante tras asumir el nuevo cargo: continuar impulsando la sostenibilidad en el sector del taxi. Según la directiva, Free Now se comprometió a principios de año a que para 2025 el 50% de sus viajes se realicen en vehículos eléctricos y llegar al 100% en 2030. “Mientras tanto estamos compensando nuestras emisiones de carbono desde principios de 2020”, dice.

La ejecutiva asegura que cuando hicieron ese anuncio la electrificación del taxi en España era inexistente, "y lo que hemos hecho es un gran esfuerzo de divulgación hacia la flota, entre otras cosas para demostrar a los taxistas que el taxi eléctrico no es caro. Les mostramos que desde el minuto uno el taxi eléctrico es rentable gracias a la prioridad que le damos [Free Now prioriza a igualdad de condiciones de tiempo de llegada al pasajero el taxi eléctrico frente al que no lo es], a los incentivos que ofrecemos, las subvenciones que hay y los descuentos negociados con Hyundai y Nissan para los taxistas de nuestra flota”, apunta.

La firma ha multiplicado por cuatro los taxis que tiene en su flota eléctrica y por 8 los trayectos que estos hacen, “y esperamos darle un empujón hasta final de año”. La empresa lanzó recientemente un programa de incentivos por el que cualquier taxista que renueve a un vehículo eléctrico o se incorpore desde fuera con uno recibirá entre 150 y 250 euros/mes durante 6 meses si logra un mínimo de trayectos. "Es un incentivo económico directo que ayuda a compensar el mayor coste inicial del vehículo", señala la ejecutiva, que reconoce que el objetivo es maximizar el número de trayectos cero emisiones.

García Frontera también se centrará en 2022 en impulsar el servicio para empresas Free Now for Business, recién estrenado en España. “Ofrecemos a todas las empresas que trabajan con nosotros la posibilidad de dar a sus empleados un presupuesto de movilidad mensual con el que tendrán acceso a toda nuestra oferta de movilidad, tanto para uso profesional (ir a la oficina, a reuniones, etcétera) como para disfrute personal”, señala.

La directiva defiende que la propuesta supone una ventaja para las empresas con las que trabajan en una doble vertiente: “porque les ayudamos con su estrategia de sostenibilidad al ofrecer opciones de movilidad de bajo impacto medioambiental, y porque al final es como un beneficio social para sus empleados, lo que les ayuda a atraer y retener talento”.