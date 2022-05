¿Guerra de depósitos a la vista? Cinco bancos suben la rentabilidad en una semana

El Banco Central Europeo (BCE) todavía no ha subido los tipos oficiales de interés, pero según su propia presidenta, Christine Lagarde, podría hacerlo en julio. El mercado ya descuenta dos alzas este año. Algunos bancos no han esperado a que se ejecute el movimiento y se han adelantado mejorando la rentabilidad de sus depósitos tras varios años en decadencia. ¿Es posible que el mercado esté asistiendo al inicio de una nueva guerra de depósitos? Las remuneraciones en España no alcanzan el 1% TAE o más que sí ofrecen las entidades extranjeras a través de la plataforma Raisin, sin embargo sí empiezan a ser poco a poco más atractivas. Las mejores ofertas llegan ya al 0,70% TAE. Con todo, los expertos creen que hasta 2023 no se verán depósitos españoles por encima del 1%; dependerá de lo que haga el BCE.

Al menos son cinco los bancos que operan en España que han decidido elevar las rentabilidades de sus depósitos esta misma semana. Deutsche Bank abrió la veda con su Depósito Solidez DB para nuevos clientes. Paga un 0,15% TAE a 12 meses, un 0,40% TAE a 18 meses y un 0,60% TAE a 24 meses. El producto se puede contratar a través de la Banca de Internet, por teléfono o en las oficinas de la entidad. La inversión mínima es de 3.000 euros hasta 100.000 euros.

Casi inmediatamente, EBN Banco se sumó a la incipiente nueva competición por los depósitos con sus Depósitos Sinycon Plus desde 10.000 euros al 0,30% TAE a 12 meses, el 0,50% TAE a 18 meses, el 0,65% TAE a 24 meses y el 0,70% TAE a 36 meses.

Por su parte, Pibank, el grupo online de Banco Pichincha, ha aumentado el interés de su Depósito a 12 meses del 0,25% TAE al 0,50% TAE, con abono trimestral de intereses, sin importe mínimo ni máximo y con renovación automática. Igualmente, Banco Pichincha sitúa la remuneración de su plazo fijo a 12 meses en el 0,50% TAE.

Poco tardó Renault Bank, el banco de ahorro de RCI Bank and Services España, financiera del grupo automovilístico francés, en unirse a esta tendencia. El interés de su Depósito Tú+ pasa a ser de los más rentables al subir del desde el 0,50% TAE al 0,70% TAE a un plazo de 24 meses. La cantidad mínima para abrir el depósito es de 500 euros y hasta un millón de euros. Según su web, la oferta es válida hasta el próximo 26 de mayo.

Por ejemplo, para un importe de 20.000 euros, al final del periodo de dos años los intereses ascenderían a 280 euros brutos (226,80 euros netos).

La entidad es un banco 100% digital. está adherida al Fondo de Garantía de Depósitos y Resolución francés y ofrece una cantidad máxima garantizada de 100.000 euros por persona.

Los expertos coinciden en que todavía falta tiempo para que grandes bancos como el Santander, CaixaBank, BBVA, Sabadell o Bankinter recuperen los depósitos. Actualmente, el tipo medio de las nuevas operaciones de depósito hasta doce meses lleva más de un año estancado cerca de cero absoluto—se sitúa en el 0,01%—, según los últimos datos del Banco de España correspondientes a marzo. A más de un año y hasta dos años, el tipo se sitúa en el 0,39% desde el 0,22% del mes anterior. A más de dos años ha bajado del 0,04% al 0,03%.

En el pasado los depósitos eran una de las opciones preferidas en España para ahorrar por parte de los clientes más conservadores, que podían encontrar rentabilidades medias cercanas al 5% en septiembre de 2008. A partir de ese momento, en línea con las sucesivas bajadas de los tipos de interés, los bancos fueron reduciendo la remuneración hasta casi el cero. Con todo, en la actualidad, los españoles guardan 974.000 millones de euros en depósitos, de acuerdo con las últimas cifras del Banco de España.