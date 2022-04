Elon Musk lanza una oferta para comprar Twitter por 41.390 millones

Elon Musk, el fundador de Tesla, quiere comprar Twitter por 41.390 millones de dólares. El multimillonario empresario ha lanzado una oferta sobre la red social de 54,20 dólares por acción, lo representa una prima del 38% con respecto al precio de cierre de las acciones de Twitter el 1 de abril, el último día de negociación antes de que se anunciara públicamente la inversión de más del 9% del director general de Tesla en la empresa por la que Musk desembolsó 2.900 millones de dólares (2.600 millones de euros).

La oferta llega tres días después de que el ahora máximo accionista de Twitter rechazara un puesto en la junta directiva de la red social, pese a haberlo acepto unos pocos días antes. Las acciones de la red social del pajarito suben un 12% en las operaciones previas a la comercialización.

"Desde que realicé mi inversión, me he dado cuenta de que la empresa no prosperará ni servirá a este imperativo social en su forma actual. Twitter necesita transformarse en una empresa [no cotizada]", ha dicho Musk en una carta al presidente de Twitter, Bret Taylor.

"Mi oferta es mi mejor y última oferta y si no es aceptada, tendría que reconsiderar mi posición como accionista", ha añadido.

La entrada de Musk en Twitter se está convirtiendo en una pesadilla para los directivos de la compañía. El controvertido empresario no ha parado de criticar a la red social, incluso después de haberse convertido en su mayor accionista. El pasado fin de semana preguntó a sus más de 80 millones de seguidores en la red social si Twitter está "muriendo" y si su sede en San Francisco debería convertirse en un refugio para personas sin hogar "ya que nadie aparece de todos modos", criticando así la política de teletrabajo de la compañía.

El multimillonario empresario también sugirió que se introduzca un botón de edición que permita editar los tuits y cambios en el servicio de suscripción premium de Twitter Blue, como reducir su precio, prohibir la publicidad y dar la opción de pagar en la criptomoneda Dogecoin. Pero, quizás, lo más polémico: Musk lleva mucho tiempo cuestionando públicamente si Twitter está comprometida con la libertad de expresión y llegó a lanzar la idea de que se estaba planteando crear un servicio alternativo.

Tras el cambio de rumbo de Musk a principios de semana algunas voces indicaron que el fundador de Tesla trataría de provocar la venta de Twitter. Incluso se recordó que el mismo tenía dinero suficiente para comprarla. Lo que seguramente no se esperaba era que la oferta por Twitter llegara tan rápido.

Pero debía moverse rápido, porque según se ha visto otras opciones no parecían gustarle. La propuesta de entrar en la junta le obligaba a cumplir normas muy estrictas sobre lo que los miembros del consejo de administración y los directivos ejecutivos pueden decir públicamente. Lo que suponía que tendría que dejar de publicar sus polémicos tuits sobre la empresa. Y, a cambio de ese puesto, el directivo se comprometía a no comprar más del 14,9% de la empresa.

El culebrón Twitter-Musk sigue sumando capítulos. De momento, la intención del consejo de neutralizar al fundador de Tesla al incorporarlo en el consejo falló. Y la rebelión de Musk ha llegado en forma de oferta de compra.