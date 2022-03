El Gobierno despliega casi 24.000 agentes para hacer frente a la huelga de transportes

El Gobierno quiere evitar a toda costa una nueva crisis de suministro. Así que, ante la cuarta jornada del paro de transportistas, el Ministerio del Interior ha desplegado un dispositivo de 23.598 efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional para "garantizar el abastecimiento de productos esenciales y el derecho al trabajo de los transportistas que no secundan la huelga".



En concreto, hay desplegados por toda España 16.476 guardias civiles y 7.122 policías nacionales a los que se suman efectivos de Ertzaintza, Mossos d'Esquadra y la Policía Foral de Navarra. Los cuerpos policiales también están proporcionando seguridad a las plataformas logísticas de toda España y actuando en todos los puntos de la red vial donde se producen incidentes, de forma que identifican a los piquetes.

Según ha denunciado este jueves la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, este paro "minoritario" que comenzó el pasado lunes responde a "un grupo de ultras que están intentando someter a este país a un chantaje y sustituyendo la palabra por palos, clavos y piedras".

Por ello, Transportes ha anunciado que está en conversaciones con el Ministerio del Interior para reforzar la seguridad con 15.000 agentes. "No podemos permitir que sometan a ese país a un pulso que no vamos a tolerar, estamos trabajando con el Ministerio de Interior y hemos movilizado más de 15.000 agentes para reprimir estas actuaciones violentas que no representan al sector. Somos sensibles pero no vamos a ceder a este chantaje, sabotaje y boicot", ha añadido.

Por su parte, el secretario general confederal de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha dicho este jueves sobre el conflicto del transporte por carretera que "no hay que otorgar representatividad a quien no la tiene" y que "no hay ninguna huelga", sino un paro patronal de la minoritaria Plataforma en Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional.

Al respecto, el secretario general autonómico de CCOO en Murcia, Santiago Navarro, ha denunciado que "los que están convocando este paro en defensa de sus derechos son los mismos que no quieren pagar a sus conductores un salario, sino por kilometraje" o los que no cumplen el convenio colectivo del sector y llegan incluso a la "autoexplotación" laboral.

Supermercados desabastecidos en tres días

La cadena de suministros ya se ha visto afectada y toda la industria ha pedido a la Administración que actúe con urgencia para asegurar el abastecimiento, ya que los productos no están llegando a las fábricas y demás centros de producción.

Álvaro Ortiz, presidente de la Federación Regional de Industrias Lácteas de Cantabria, ha advertido que, si persiste el paro de transportistas y la acción de los piquetes, en "dos o tres días" los supermercados estarán "totalmente desabastecidos" en lo que al sector lácteo se refiere, por

lo que ha sugerido la posibilidad de que los convoyes sean escoltados.



"Tenemos un problema serio de suministros", ha subrayado Ortiz en declaraciones a Europa Press Televisión, donde ha afirmado que "hasta la fecha" se ha recogido toda la leche de la región, pero ha aclarado que ya hay industrias lácteas que, en función del tipo de productos que están realizando, "tienen que parar".

La Confederación Española de Transportes de Mercancías (CETM), mayoritaria dentro del sector, ha pedido más apoyo y seguridad por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para garantizar el abastecimiento y ha asegurado este jueves que los daños materiales sufridos en las

primeras jornadas de huelga actualmente alcanzan los millones de euros.

CCOO pide no bajar impuestos

Con respecto a la situación del sector de transportes, Unai Sordo ha dicho este jueves que ante el "momento muy delicado y de amplias incertidumbres" que atraviesa España, "bajar impuestos no es la solución, porque eso no bajará los precios, solo mejorará los beneficios empresariales".



En este sentido, ha pedido en Cartagena al Gobierno y a los agentes sociales y políticos "altura de miras para interpretar lo que puede venir" y ha explicado que "España necesita recursos para la reconstrucción" después de la pandemia de coronavirus, por lo que bajar los impuestos de forma generalizada "sería un disparate".