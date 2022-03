Cómo proteger los ahorros en tiempos de guerra

Fuerte subida. El oro, considerado uno de los activos refugio por excelencia, ha superado estos días los 2.000 dólares la onza y se sitúa muy cerca de su máximo histórico de 2.075 dólares registrado a principios de agosto de 2020, coincidiendo con los momentos más duros de la pandemia. Con el estallido de la guerra los inversores huyen hacia los activos considerados refugio, como el dólar, el oro o la deuda soberana. Antes de la crisis actual, el oro rondaba los 1.800 dólares la onza. “El oro tiende a reflejar bien las condiciones macroeconómicas en constante cambio”, señalan en Schroders, que apunta que incluso antes de que la situación se agravara ya se veía que la demanda institucional de oro como instrumento de cobertura de carteras estaba aumentando. A su juicio, la posibilidad de estanflación y la probabilidad de seguir en un largo periodo de tipos de intereses reales negativos es un contexto muy positivo para el oro. Así, creen que el oro va camino de convertirse en el activo refugio de los próximos años, ante la ausencia de alternativas. Después de subir un 11% en el último mes, los analistas de Julius Baer consideran que una nueva escalada del conflicto elevaría aún más los precios del metal amarillo.

Deuda. Como se ha podido comprobar en las últimas semanas la deuda no está exenta de volatilidad. Aunque tras el estallido de la guerra la aversión al riesgo llevó a los inversores a buscar cobijo en el bono alemán, que retorno a rentabilidades negativas, las expectativas de normalización monetaria se han traducido en un nuevo repunte de los rendimientos. En este contexto los plazos cortos son vistos como la opción más socorrida. Ricardo Gil, director de estrategia para Trea AM, ha aprovechado la volatilidad para reforzar la apuesta por la deuda estadounidense entre los dos y cinco años. Cristina Gavin, responsable de renta fija de Ibercaja Gestión, señala que cuando el mercado se pone en modo pánico es difícil encontrar un salvoconducto. No obstante, la experta reconoce que en este contexto la deuda a muy corto plazo y los fondos monetarios son las opciones con menor riesgo.