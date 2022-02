Álex Huertas: “Muchos piden financiación, aunque no la necesiten”

Cuando Álex Huertas (Barcelona, 1992) cofundó la marca de gafas de sol Northweek tenía 24 años, “cuatro chavos” y muy poca experiencia. Aun así, enseguida se consolidó como una de las startups más exitosas distribuyendo gafas a todo el mundo a través de internet. Tanto, que en 2019 la empresa fue adquirida por el grupo Hawkers, lo que la ha situado como una de las primeras marcas del sector en cuota de mercado a nivel español. Ahora que tiene más años, dinero y experiencia, Huertas ha decidido lanzar el programa formativo De 0 a 1 millón para que muchos más jóvenes sigan sus pasos.

¿Es más fácil emprender ahora?

Sí, porque ya lo ha hecho tanta gente antes que hay unas guías y unas herramientas que facilitan la vida a los emprendedores. Encontrar un proveedor, dar de alta la empresa, montar una página web, usar pasarelas de pago, hacer publicidad… Esto hace 10 años era mucho más complicado y caro. Hoy en día todo está a su alcance. Pueden encontrar proveedores desde su casa en la otra punta del mundo, hacer una web en 15 minutos por cero euros, conectar los bancos en 30 segundos sin necesidad de nadie…, pero también hay mucha más saturación y competencia.

¿Cuál es el secreto para desmarcarse?

Hay algo muy fundamental, y es que si intentas hacer algo que han hecho 10 personas antes que tú, tus opciones de éxito, de ser noticiable y ganarte la vida se reducen muchísimo. Tienes que buscar una nueva industria, un nuevo modelo de negocio, unas nuevas características, un nuevo producto, una nueva forma de comunicar y hacer las cosas. Hoy en día los chavales tienden a seguir unos patrones muy estrictos y al final todo lo que intentan es lo mismo. Son copias, y es muy difícil que, si haces lo mismo que el de al lado, te funcione.

¿Qué supuso vender la empresa a uno de sus principales rivales?

Fue algo que considerábamos que era bueno para el futuro de la marca. Cuando se nos dio la oportunidad de unirnos al grupo Hawkers, más que un tema de venderla, para nosotros fue unirnos a una empresa que había nacido prácticamente a la vez que nosotros pero que había empezado con mucha más experiencia y capital. Estaban utilizando mejores herramientas y tenían conocimientos más amplios sobre cómo llevar una compañía a lo más alto. Pensamos: si sabiendo lo que sabemos lo hemos llevado hasta aquí, imagínate dónde podemos llevar la marca si nos unimos a gente que aún sabe más que nosotros. Ese fue el detonante.

¿Qué aporta De 0 a 1 millón que no aporten otros programas para ayudar a emprendedores?

La diferencia principal es que todo lo que yo cuento es perfectamente contrastable poniendo la palabra Northweek en Google. Les explico todo el proceso, los aciertos y desaciertos que hemos tenido a lo largo de estos últimos 10 años. Lo he hecho de una manera muy sincera, muy transparente, muy de estar por casa, para que todo el mundo lo entienda. No hablo de supuestos ni teorías, solo explico lo que me pasó.

Haber sido nombrado por Forbes como uno de los emprendedores menores de 30 años más influyentes de Europa habrá servido como reclamo...

Ahora lo es, pero cuando fuimos nombrados hace tres o cuatro años nos importó bien poco porque estábamos centrados 100% en seguir construyendo y creando. La clave para recibir este tipo de reconocimientos es pensar en que tu objetivo no es que te reconozcan. Eso nos hizo estar centrados en el producto, en la marca, en la organización y en hacer grande nuestro proyecto. Nunca pensamos en hacernos ricos. Esas cosas terminan viniendo solas y son la consecuencia de un trabajo bien hecho. La regla número uno es no pensar en ello, sino simplemente pensar en hacer crecer tu compañía.

¿Cuáles serán los nuevos nichos de mercado este 2022?

Hay dos sectores que son los que más se oyen hoy en día, pero que creo que todavía están bastante alejados y son complicados para los chavales: blockchain y metaverso. Sigo pensando que 2022 seguirá siendo un muy buen año para creación de marcas que solucionen o que hagan la vida más fácil a los clientes. Igual que hicimos poniendo las gafas a un precio que todo el mundo las pudiera pagar, hoy en día sigue siendo posible darle la vuelta a sectores tradicionales.

¿Cómo se puede lograr ese crecimiento cuando falta inversión?

El tema de encontrar inversión es un tema al que no me gusta darle importancia porque sé que la mayoría de gente que viene buscando financiación realmente no lo necesita, pero es lo fácil. ¿Quién quiere empezar por abajo pudiendo empezar por arriba? Además, desvirtúa completamente el negocio porque, en el momento en el que tú incorporas a unos socios o a un inversor capitalista, tu capacidad de evolución cambia. Los atributos de tu compañía cambian y eso puede ser un ancla para el futuro. Yo soy bastante reacio a la inversión en negocios, prefiero volar libre y no deber nada a nadie.