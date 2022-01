Bosch y VW se alían para crear una firma que dé suministro y mantenimiento a plantas de baterías

El grupo automovilístico Volkswagen y la multinacional de ingeniería y tecnología Bosch han anunciado este martes la firma de un memorándum de entendimiento para la creación de una compañía que se dedicará a dar soporte, mantenimiento y suministro a plantas de baterías en Europa.

"Europa tiene la oportunidad única de convertirse en una potencia mundial en baterías en los próximos años. Existe una fuerte y creciente demanda de todos los aspectos de la producción de baterías, incluyendo el equipamiento de nuevas gigafábricas. Volkswagen y Bosch explorarán oportunidades para desarrollar y dar forma a esta nueva industria multimillonaria en Europa", ha comentado Thomas Schmall, consejero delegado de Volkswagen Group Componentes.

Según han indicado ambas compañías, en la actualidad tanto el grupo Volkswagen como otras empresas tienen planes de instalar gigafactorías en Europa hasta 2030 por una capacidad aproximada de 700 gigawatios hora. VW, en particular, prevé levantar seis fábricas de baterías, de las cuales una de ellas estará en España, aunque todavía no se sabe dónde. La nueva firma que saldrá de este acuerdo entre Bosch y Volkswagen pretende dar servicio no solo a las futuras plantas de baterías del grupo alemán, sino también fábricas de otras compañías.

"Junto a Volkswagen buscamos un camino para industrializar los procesos de producción de celdas de baterías con equipos estandarizados. Tenemos los mejores requisitos previos para esto: Bosch no solo es el mayor proveedor de automóviles del mundo, sino también uno de los principales proveedores de equipos de fábrica. Nosotros comprendemos cómo funciona la tecnología de las baterías y sabemos cómo fabricarlas", ha indicado Rolf Najork, miembro del consejo de administración de Bosch.

"Nuestra decisión de participar activamente en la integración vertical de la cadena de valor de fabricación de baterías generará considerables nuevas fuentes de beneficios. Establecer una cadena de suministro europea completamente localizada para la movilidad eléctrica hecha en Europa sin duda marca una oportunidad única en la historia empresarial", ha añadido, por su parte, Thomas Schmall.