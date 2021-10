Roban la famosa botella Chateau d'Yquem 1806 de Atrio

Era uno de los tesoros más preciados del restaurante Atrio, en Cáceres (tres soles Repsol, dos estrellas Michelin): la colección de Chateau d'Yquem. En concreto, una botella de la añada 1806, que sus propietarios, Toño Pérez y José Polo, adquirieron en una subasta en Londres por 12.000 euros, y que ya estuvo a punto de perecer en un accidente doméstico hace unos años, cuando el cristal del cuello se rompió y en un viaje trepidante hasta la bodega francesa pudo ser recuperada. Ahora esta botella y otras 44 de las 37.000 unidades, han sido sustraídas de la bodega que poco a poco Toño Pérez y José Polo, propietarios del hotel-restaurante, han ido haciendo y se ha convertido en una de las más reconocidas en todo el mundo.

Su carta de vinos ocupa 300 páginas con más de 4.100 referencias. En total, son 37.000 botellas de 21 países diferentes. Mientras la policía nacional investiga el robo, José Polo y Toño Pérez han enviado una carta a los medios de comunicación explicando sus sentimientos y alertan de que este tipo de sucesos es algo que está ocurriendo cada vez con más frecuencia en los restaurantes:

"Hoy no pude dormir. Ayer, 27 de octubre, después de haber pasado una terrible pandemia que ha hecho temblar las estructuras a nivel económico pero sobre todo a nivel social y humano, sufrimos un robo en la bodega de Atrio. Más que un robo es como si nos hubieran forzado, amordazado y apaleado.

Hoy sentimos una inmensa tristeza. Eran 45 botellas muy especiales compradas desde hace décadas con mucho esfuerzo y cariño, y con los enfados de Toño, quien me reprendía cuando se enteraba de mis locuras de querer hacer en Cáceres, ciudad que amamos profundamente, una de las mejores bodegas del mundo.

Desde ayer hay menos botellas, pero Atrio, con su bodega y el esfuerzo de todos los que hemos hecho posible esta pequeña historia, seguirá adelante.

La que más duele es la pérdida del Chateau d´Yquem de 1806, que ya estuvo a punto de morir hace dos décadas y que salvamos finalmente con una de las historias más bellas del mundo del vino jamás contadas. Esa botella era parte de mi historia personal, casi parte de mí, de la historia de Atrio, pero también de Cáceres, de sus ciudadanos, de todos los amantes del mundo del vino; ella es la botella, imposible de sustituir por lo que de esfuerzo, sacrificio y amor a una profesión y al vino ha conllevado. 215 años de historia de España, de guerras, de tiempos de paz y de la construcción de una Europa unida.

Lo peor de todo es que no nos han robado dinero, ni siquiera objetos, nos han arrancado parte de nuestra historia, de nuestro corazón. Al principio pensamos no contarlo; casi sentíamos vergüenza, como si fuera culpa nuestra, como si hubiéramos consentido, pero al final, después de una profunda reflexión, decidimos contarlo para que no les suceda a otros y para que los compañeros se protejan. Me voy enterando de robos en restaurantes y quizás, de haberlo sabido antes, esto no hubiera pasado.

Hoy nos vamos a permitir estar de luto, pero NI UN DÍA MÁS.

En Atrio seguiremos contando lo que hacemos y lo que somos a través de nuestro esfuerzo y nuestro cariño a esta ciudad, a la gente que nos visita y que nos quiere.

Nuestro corazón está roto pero listo para seguir luchando".