Bank of America 'bendice' los criptoactivos y lanza una apuesta rotunda por el blockchain

“Creemos que los activos digitales podrían por completo forma una nueva clase de activos”. Así de rotunda se muestra Bank of America a propósito del bitcóin y todo el universo que lo rodea, que ha adquirido un tamaño demasiado grande como para ser ignorado, según el banco estadounidense. La firma reconoce los riesgos regulatorios que pesan sobre los criptoactivos pero ve en la tecnología blockchain y todas sus derivadas una promesa de rentabilidad demasiado atractiva como para ser desechada.

Por lo pronto, los activos digitales son una realidad evidente, según destaca Bank of America. Han alcanzado un valor de mercado que supera los 2 billones de dólares y más de220 millones de personas en todo el mundo han negociado una criptodivisa o usado una aplicación basada en la tecnología blockchain. Una cifra que, a junio de este año, ha crecido de forma exponencial desde los 66 millones de usuarios de mayo del pasado año.

Más cifras: el universo de los criptoactivos supera ya al PIB de grandes economías como Italia o Canadá. Y bitcón, la gran referencia de este universo, se ha colocado ya entre los diez mayores activos del mundo por valor de mercado, codeándose con gigantes como Tesla o FaceBook. El capital riesgo también ha olfateado las oportunidades de los activos digitales y las inversiones de estos fondos vinculadas criptoactivos y blockchain alcanzaron en el primer semestre los 17.000 millones de dólares, según Bank of America, muy por encima de los 5.500 millones del pasado año.

En definitiva, “el sector de los activos digitales es demasiado grande para ser ignorado”, señala la entidad estadounidense. En su opinión, si bien el bitcóin fue diseñado como moneda, está siendo visto cada vez más como “el oro digital”. Pero el ecosistema de los activos digitales va mucho más allá y engloba las divisas digitales, también las que planean lanzar los principales bancos centrales del mundo, los tokens y las aplicaciones descentralizadas que se basan en la tecnología blockchain y que permiten el uso de productos y servicios financieros sin vinculación alguna con las instituciones financieras tradicionales.

“Nuestra visión es que podría haber más oportunidades de lo que suponen los escépticos. En un futuro cercano, podríamos usar la tecnología blockchain para desbloquear el móvil, comprar una acción, una casa, cobrar un dividendo o incluso para pagar una pizza”, asegura Bank of America.

En su entusiamo por los criptoactivos, Bank of America declara su apuesta a futuro por estos activos digitales con el argumento de que “estamos solo al principio del mayor cambio en las aplicaciones de la mayoría de las industrias que se producirá en los próximos 30 años” y de que “las aplicaciones creadas en esta nueva arquitectura del software estarían creciendo más rápidamente que tecnologías anteriores.

Pese a la clara oportunidad de negocio que aprecia Bank of America, los reguladores no dejan de advertir de los riesgos que entraña la inversión en activos digitales, muy volátiles y en los que el pequeño ahorrador puede llegar a perder toda su inversión. Bank of America reconoce que el riesgo regulatorio es el que más pesa sobre estos activos en el corto plazo, aunque esa regulación pueda propiciar finalmente en el largo plazo una mayor inversión una vez que las reglas de juego estén definidas.