Trabajo se abre a poner el contador del paro a cero para facilitar el acuerdo de los ERTE

La reunión de este jueves entre el Ejecutivo y los agentes sociales para acordar la prórroga de los ERTE ha finalizado sin acuerdo, pero con avances. La principal conclusión es que el esquema actual se prolongará hasta el próximo 31 de octubre, sin cambios en las condiciones, y a partir de noviembre hasta el 31 de enero se aprobará un nuevo sistema que vinculará las exoneraciones en las cotizaciones a la formación de los trabajadores, según ha señalado Comisiones Obreras.

A su vez, los sindicatos han pedido que se ponga el contador del paro a cero, algo que desde Trabajo ven con buenos ojos para facilitar el acuerdo, según ha confirmado el ministerio a este periódico. Fuentes de la negociación han indicado que "hay consenso entre los agentes sociales" para que este contador a cero llegue al menos hasta junio de 2022. "Es imprescindible para nosotros que las personas trabajadoras no sufran merma en el desempleo", han asegurado desde UGT.

En relación a las exoneraciones a las cotizaciones, no ha habido avances al respecto ya que al encuentro no acudió nadie del ministerio de Seguridad Social. Cabe recordar que, en el encuentro del martes, el Ejecutivo había propuesto unificar las exoneraciones para los ERTE por impedimento en el 100%, pero reducirlas para los ERTE por limitación. En este caso, las exoneraciones pasan del 75% (como estaban en septiembre con el anterior Real Decreto pactado en mayo) al 50% para las compañías con más de 50 empleados; y del 65% al 40% para empresas más grandes.

Según ha explicado CC OO, las empresas deberán solicitar los nuevos ERTE entre el 1 y el 10 de octubre, y luego el Ejecutivo tendrá diez días para dar el visto bueno o no a las solicitudes que reciba. Si pasados esos diez días el Gobierno no responde, se dará por aprobada. Este punto había sido motivo de conflicto en el encuentro del martes en el que no había quedado claro si el silencio sería positivo o negativo (esta última posibilidad generó polémica entre los agentes sociales y en Trabajo).

El Ejecutivo pagará el grueso de la formación de los trabajadores

Seguridad Social ha propuesto a los empresarios pagar la mayor parte del gasto derivado de la formación de los trabajadores afectados por los ERTE y que el resto se compense con las exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social. Preguntados por este medio, en el ministerio no han dado detalles al respecto de qué porcentaje exactamente sería ni de si habría una cuantía máxima, ya que es un asunto que todavía no está cerrado.

"En cuanto a la formación vinculada a las exoneraciones, creemos que este asunto debe abordarse en la mesa de modernización del mercado laboral, en la articulación del nuevo mecanismo de flexibilidad interna que sustituya a los ERTE, vinculando las reducciones de jornada a planes de formación. No en esta negociación", han indicado desde UGT.

El Ejecutivo y los agentes sociales tienen prisa por cerrar un pacto, ya que el actual esquema vence el 30 de septiembre. En la mañana de este viernes habrá otra reunión, en la que las partes confían en poder alcanzar finalmente un acuerdo que pueda ser llevado al Consejo de Ministros del próximo martes, el último Consejo de este mes.