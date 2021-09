España afronta el reto de absorber un alza del 60% del SMI en siete años

1,6%. Torres indica que el alza de 15 euros está en línea con los aumentos de Alemania y Francia de este año. “Italia, por ejemplo, no tiene SMI y su mercado laboral no funciona bien. Su tasa de empleo es más baja que en España”, indica el economista y añade: “Alemania no tenía uno, lo instauró y en el mercado laboral funciona bien. Los detalles del diseño son muy importantes, a veces mucho más que el nivel”. Por su parte, Pich considera que España debe compararse con Portugal e Italia, ya que nuestro PIB sigue por debajo de la media europea.