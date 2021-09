La inflación costará 28.000 millones a los ahorradores, 12.000 al Estado y podría elevar los impuestos

“Progresividad en frío”. La subida del coste de la cesta de la compra tiene, como se ha visto, indudables efectos negativos tanto en el bolsillo de los ciudadanos como en la potencia de fuego presupuestaria del Estado. Tanto el Gobierno como las familias ven limitada su capacidad de consumo al poder acceder a menos bienes y servicios por el mismo dinero, mientras que las obligaciones con las que cargan -sean el coste de la alimentación o la nómina de las pensiones- se encarecen. Existe, sin embargo, un potencial efecto positivo para las arcas públicas -y negativo, de nuevo, para las familias- que suele pasar desapercibido pues el avance de la inflación puede terminar revirtiendo en una suerte de subida fiscal encubierta. Es lo que los expertos en fiscalidad denominan “progresividad en frío”. El fenómeno, explica María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, se da cuando el salario de un trabajador sube lo suficiente como para que salte de tramo del IRPF pero no bastante como para compensar la subida de la inflación. Así, salvo que Hacienda actualice los tramos de renta sujetos al impuestos conforme al IPC, y “la tendencia es no hacerlo”, apunta Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, esta anomalía hace que el trabajador “cobre como si fuera más rico, y en realidad no lo sea porque paga más impuestos” mientras pierde poder adquisitivo por el avance del IPC.