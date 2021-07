El Gobierno aprueba un techo de gasto récord para 2022 con un alza simbólica

El Consejo de Ministros ha dado este martes el primer paso para impulsar los Presupuestos Generales del Estado de 2022 y para hacer de ellos los más cuantiosos de la historia, a fin de impulsar la recuperación de la crisis del Covid-19, aprobando el nuevo techo de gasto para el próximo año.

El aumento, en todo caso, es meramente simbólico, de apenas 45 millones de euros, pero permitirá alcanzar un límite de gasto no financiero inédito de 196.142 millones de euros lanzando así el mensaje de que el Gobierno sigue apostando por unas cuentas expansivas para dejar atrás los efectos de la pandemia.

La cifra incluye 26.355 millones de euros de los fondos comunitarios (sumando 25.622 millones del mecanismo de recuperación y 733 millones del fondo React) así como unas transferencias extraordinaria de 18.396 millones a la Seguridad Social, lo que supone un aumento del 32,1% frente a la de 2021.

Avance simbólico

El nuevo techo de gasto apenas supone un simbólico salto adelante sobre el récord ya marcado para el ejercicio 2021, para el que el tamaño del techo de gasto se elevó un 53% interanual hasta alcanzar los 196.097 millones de euros.

El monto de 2021 partía de una actualización del 7,2% sobre los 127.609 millones del techo de gasto de 2020, que alcanzaba un aumento del 30% una vez añadidos los primeros 27.436 millones que se esperaba ingresar de las ayudas europeas y arrojaba el monto total citado sumando transferencias extraordinarias a las comunidades autónomas, por 13.496 millones, y la Seguridad Social, por 18.396 millones.

Semejante aumento respondía a la necesidad del Estado de movilizar un monto nunca visto para hacer frente a la factura sanitaria, social y económica de la pandemia del Covid-19, que causó la peor recesión conocida desde la Guerra Civil española.

En esta ocasión, “es una variación del 0% respecto a 2021”, pero el aumento hace que sea “el techo de gasto más importante de nuestra historia democrática”, ha subrayado en rueda de prensa, tras el Consejo de Ministros, la titular de Hacienda, María Jesús Montero, aseverando que es un alza que permitirá “fortalecer el conjunto de servicios públicos”.

Montero ha aclarado que el plan presupuestario, que asevera está ya bastante avanzado, se sustenta en la previsión de incremento de los ingresos fiscales del 4,6% en 2022 y en la posibilidad de redirigir el gasto público hacia nuevas partidas una vez superada la pandemia.

Efecto en las cuentas públicas

El Gobierno de coalición formado por PSOE y Unidas Podemos arrancará ahora un proceso de negociación interna de las cuentas de 2022, que deberán granjearse el apoyo del bloque de investidura para salir adelante en un Parlamento muy atomizado y en el que el Ejecutivo se encuentra en minoría.

El objetivo que se ha marcado La Moncloa es que los nuevos Presupuestos permitan consolidar la recuperación económica, facilitando que se retome el umbral de PIB precrisis durante el próximo año, sin descuidar el apuntalamiento del Estado del Bienestar.

A su vez, Hacienda considera clave que las cuentas públicas sean compatibles con una reducción del déficit público a la mitad en solo dos años. Así, después de que el agujero fiscal saltara del 2,8% al 11% en 2021, el Gobierno aspira a reducirlo al 8,4% este año y al 5% en 2022. Las previsiones se mantienen respecto a la actualización realizada durante la pasada primavera, al igual que ocurre con la estimación de crecimiento del PIB para 2021 (+6,5%) y 2022 (+7%).

Suspender los objetivos de déficit

“Les diría que los de 2021 fueron los Presupuestos de la recuperación de la pandemia, con todos los recursos orientados por ejemplo a la campaña de vacunación y a dotarnos de un modelo de protección a nivel social como con políticas que nos han permitido ser capaces de atender a los trabajadores y que los indicadores económicos sean los que son”, ha expuesto la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero.

El techo de gasto y el plan presupuestario para 2022 “va dirigido a consolidar el crecimiento económico pero también a orientar el país a un modelo más productivo, justo e igualitario”, aprovechando, ha matizado, que Bruselas mantiene en suspenso las reglas de gasto, y por tanto los objetivos de déficit, para el próximo año

“Este acuerdo sobre el techo de gasto contempla solicitud al Congreso de los Diputados para que vuelva a apreciar que existe una pandemia y se den las condiciones para activar las condiciones que permiten no fijar objetivos de déficit, sino solo tasas de referencia”, ha anunciado Montero recordando que el techo de gasto no se vota en el Parlamento, sino solo los objetivos de déficit, de haberlos.

“El hecho de que no existan reglas fiscales no implica que no existan una responsabilidad por parte del Gobierno y del conjunto de las administraciones en la consolidación fiscal”, ha aseverado la ministra de Hacienda.

Reparto del déficit

Las tasas de referencia que baraja Hacienda es que el déficit de la administración central caiga del 7,5% al 6,3% este año y al 3,9% en 2022. El agujero de las comunidades autónomas, a su vez, pasaría del 0,2% de 2020 al 0,7% este año y al 0,6% el próximo ejercicio.

En el caso de las corporaciones locales, con un superávit del 0,3% en 2020, el objetivo es mantener un equilibrio presupuestario este año y el próximo. Por último, se aspira a que el desequilibrio de la Seguridad Social, que cerró 2020 con un déficit del 2,6%, reduzca su agujero al 1,5% en 2021 y al 0,5% en 2022. Se produce aquí un cambio respecto a las estimaciones enviadas a la Comisión Europea, pues del agujero del 0,8% estimado para 2022 se baja al 0,5% al asumir la administración central los gastos impropios y dar estabilidad al sistema de pensiones.