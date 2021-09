Comienza la modalidad presencial del evento tecnológico Startup OLÉ

La séptima edición del evento tecnológico Startup OLÉ ya está en marcha. Del 8 al 10 de septiembre el evento será presencial en Salamanca, aunque se retransmitirá también de manera gratis y en abierto a través de su canal de Youtube.

La situación provocada por la Covid-19 ha hecho que el aforo al evento sea limitado. Los organizadores explican que aun así se permite la realización de las actividades que estaban programadas durante esos días.

Se prevé que asistan más de 400 personas de primer orden internacional y de 36 nacionalidades distintas. Estos profesionales participarán en más de 60 mesas redondas y seminarios.

Durante el desarrollo de Startup OLÉ se mostrarán más de 180 proyectos de startups y 30 ideas de estudiantes universitarios. En concreto, participarán emprendedores de 44 nacionalidades distintas.

Del 8 al 10 de septiembre se organizarán sesiones como el Investor/Open Innovation Forum, el Reverse Pitch, Accelerator Assembly, Administraciones Públicas y Media, Pabellón Universitario o REInA. Todas ellas van encaminadas a ofrecer soluciones y en dar respuesta a las inquietudes que genera el empleo de la tecnología.

Más de 170 reuniones

Así, los emprendedores participarán actividades de matchmaking con más de 170 reuniones one to one, reverse pitch y actividades de networking al aire libre. Para ello aprovecharán las instalaciones del parque de San Francisco o el famoso claustro del Colegio Arzobispo Fonseca.

Entre las mesas redondas que se han organizado destaca una dedicada a los casos de éxito que han surgido en la comunidad Startup OLÉ, como es el de Trovant Technology y Enagás, el de Caixa Capital Risc con CDTI y Tebrio (antes MealFood Europe) o las colaboraciones de corporaciones como Acciona en Latinoamérica.

Por otro lado, la Guardia Civil realizará una exhibición al aire libre en la que simulará un rescate en el ámbito rural para demostrar el impacto de la tecnología en el desarrollo de las áreas rurales.

El recorrido inaugural tendrá lugar el día 9. La comisaria europea Mariya Gabriel recorrerá la feria junto a la secretaria de Estado Carme Artigas, y otras autoridades. De esa manera podrán conocer mejor el trabajo de las startups participantes.