La agenda social del Gobierno encuentra su principal escollo en la CEOE

El único de la UE sin aumento. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirmó en una entrevista a Radio Euskadi que habrá subida del SMI, con independencia de que haya acuerdo o no con los agentes sociales, aunque expresó su “absoluta confianza” en el diálogo social. “Lo importante es el diálogo social, a mí me gustaría que este acabe con acuerdo, si no acaba con acuerdo o existe un acuerdo con una de las partes solo, bienvenido, pero lo más importante es que exista diálogo social”, manifestó la vicepresidenta, quien recordó que España es el único país de la UE que aún no subió el SMI. “Faltaba nuestro país y estoy muy satisfecha porque nuestro país sigue a la vanguardia de la defensa de las personas más débiles (...) vamos a cumplir con la agenda que nos fija la Carta Social Europea, con ese 60% del salario medio”, agregó.