Sánchez anuncia una “subida inmediata” del salario mínimo

El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha confirmado este miércoles que uno de los objetivos del Gobierno de coalición de cara al nuevo curso político pasa por subir el salario mínimo interprofesional (SMI) de forma "inmediata" en lo que queda de año para alcanzar al final de la legislatura el 60% del salario medio. Así lo ha indicado Sánchez en la Casa de América, durante la tradicional conferencia que abre el nuevo curso y a la que ha asistido la plana mayor del Ibex 35 y los representantes de la patronal y de los principales sindicatos. El presidente ha recordado que "no va a haber una recuperación económica total si no es una recuperación justa, si no llega a todos los estratos de nuestra sociedad. Nadie puede quedar atrás".

El Gobierno, la sociedad civil y los agentes sociales, ha recalcado el jefe del Ejecutivo, "estamos llamados a dos tareas: consolidar la recuperación económica que estamos viendo en los datos macroeconómicos, y que la recuperación llegue a todos los bolsillos en forma de mejores empleos, mejores salarios y de pensiones más dignas", ha explicado en relación a la reforma de pensiones que el Ejecutivo ha comenzado ya a desplegar, y cuyo primer paquete será debatido próximamente en el Congreso.

A modo de resumen, Sánchez ha sintetizado en tres ejes las líneas de actuación del Gobierno de cara al nuevo ciclo: seguir administrando la vacuna contra el Covid-19, garantizar una recuperación justa que llegue a todas las capas de la sociedad y modernizar la economía española gracias al impacto de los fondos europeos.

El presidente también ha hecho suyas las previsiones de la mayoría de los organismos nacionales e internacionales, que sitúan a España como uno de los países con mayores niveles de crecimiento económico para los próximos años. En esta línea, Sánchez ha vuelto a asegurar que "recuperaremos el PIB previo a la pandemia a finales de 2022".

Durante la mañana de este miércoles tendrá lugar la reunión para iniciar la subida del SMI entre el Ejecutivo y los agentes sociales anunciada la semana pasada. Así, el ala socialista del Gobierno pretende complacer tanto a su socio minoritario como a los sindicatos, los cuales llevan meses pidiendo un aumento de los sueldos más bajos, sobre todo a raíz del progresivo incremento de la inflación por el encarecimiento de la energía (el IPC ha subido de forma interanual un 3,3%, el mayor dato en la última década).

Esta reunión llega tras los grandes datos de empleo de los últimos meses, que han provocado un cambio de postura en la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, quien hasta finales de julio pasado se había mostrado contraria a un aumento del salario mínimo, en consonancia con la patronal, en pos de no entorpecer la recuperación económica. Sin embargo, tras un gran verano, el Ejecutivo prevé que agosto finalice con el mismo nivel de empleo de febrero de 2020, justo antes del comienzo de la pandemia.

El Gobierno ha asegurado a este medio que, antes de proponer una cifra, primero oirá tanto la opinión de los sindicatos como de los empresarios. Sin embargo, desde el Ejecutivo han señalado que lo que siempre han defendido es el informe del comité de expertos contratado por Trabajo, que propone una subida del salario mínimo de entre 12 y 19 euros para este año. De esta forma, se dejaría para los últimos años de la legislatura (2022 y 2023) los mayores incrementos para así llegar a un SMI que represente el 60% del salario medio, el objetivo que se ha autoimpuesto el Gobierno.