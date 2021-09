La luz no tiene límites: mañana destroza todos los récords con 140 euros/MWh

El precio de la electricidad en el mercado mayorista parece no tener límites y mañana alcanzará otro máximo histórico. Tras un agosto sin precedentes de alza de precios y un comienzo de septiembre también marcando récord, se situará en 140,23 euros por megavatio hora (MWh), según previsiones del operador del mercado Omie.

De este modo, será casi 8 euros más caro tras un solo un día y casi el triple de lo que se pagó el 2 de septiembre del año pasado. Respecto a hace una semana, el precio también se ha disparado ya un 14,2%.

Agosto ha sido el mes más caro de la historia, después de registrar ocho récords consecutivos y cerrar con un precio medio de 105,94 euros. De acuerdo con Facua, los usuarios pagarán de media en agosto 93,10 euros en la factura de la luz, lo que supone un 46% más que el mismo mes del año pasado, o 29,33 euros más que en agosto de 2020. Frente a julio, la subida es del del 9,1%.

Este contexto de subidas desorbitadas en el pool eléctrico está marcado por el incremento de los precios de los derechos de emisión de CO2 y del gas, a los que se ha unido el incremento de la demanda por las altas temperaturas y una menor contribución de las renovables, especialmente la eólica por la ausencia de viento.

En concreto, la tonelada de CO2 ha superado los 56 euros en agosto, cuando en enero estaba en 33,43 euros por tonelada, según datos de SendeCO2. Por su parte, el precio del gas natural se sitúa en torno a los 47 euros por MWh, según datos de Mibgas.

No obstante, la propia vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, apunta directamente a la generación hidroeléctrica, y no al gas natural, como responsable del incremento disparatado de la electricidad, acusando a las empresas eléctricas que gestionan centrales hidroeléctricas de no mostrar “ninguna empatía social”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este mismo miércoles que el Gobierno "se hace cargo de la preocupación social" provocada por la escalada de la factura eléctrica y que por ello "actuará hasta solucionar el alza de los precios".

Sánchez ha subrayado que el Ejecutivo tomará las medidas pertinentes "siempre dentro del marco regulatorio europeo" y que a la evolución del mercado mayorista no se le puede dar una única respuesta, sino que necesita de una agenda reformista.

Ribera ha reconocido que la factura de la luz se va a disparar un 25% este año frente a 2020 y que se situará en un promedio de 644 euros [512 euros el año pasado]. La titular de Transición Ecológica ha descartado una intervención pública para fijar precios máximos o mínimos a cualquier tipo de energía en el mercado mayorista y ha avanzado cambios en la tarifa regulada (PVPC) para tratar de estabilizar el recibo eléctrico.

Bajo esta coyuntura, el Ejecutivo también ha aprobado una rebaja temporal del IVA a la electricidad del 21% al 10% hasta final de año y ha suspendido temporalmente el impuesto sobre la generación que pagan las eléctricas.

Además, ha puesto ya en manos del Congreso de los Diputados dos proyectos de ley para abaratar el recibo eléctrico: para rebajar la factura: el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) y el freno a la sobrerretribución que percibe en el mercado mayorista la generación de energía mediante las centrales eléctricas no emisoras de CO2 (hidráulicas y nucleares) anteriores a 2005.