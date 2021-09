Cómo pueden inflar el precio de la luz las centrales hidroeléctricas

La escalada del precio de la electricidadno conoce freno. El megavatio hora (MWh) ha marcado ocho máximos históricos en el mercado mayorista durante el mes de agosto y comienza septiembre pulverizando todos los récords registrados hasta ahora con 132,47 euros.

Las razones aducidas para explicar este alza son el aumento de los costes del gas (que surte a las centrales términas de ciclo combinado) y de los derechos de emisión de CO2 (que también impacta sobre estas centrales). Son costes que encarecen la producción de este tipo de energía y que reperctuen en el precio a través del sistema de subastas.

Cada día, el operador del sistema eléctrico (Red Eléctrica) estima cuál será la demanda de energía a cada una de las horas del día basándose en datos históricos. Y luego recurre primero a las tecnologías más baratas, como las renovables, para cubrir la demanda, pero si con estas no es suficiente, lo hace con las más caras, gas y carbón. El detalle es que la última fuente en entrar al cruce fija el valor de todas las demás. En resumen, consiste en un sistema de fijación de precios “marginalista” y está gestionado por Omie.

No obstante, el lunes la propia vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, apuntó directamente a la generación hidroeléctrica, y no al gas natural, como responsable del incremento disparatado de la electricidad, acusando a las empresas eléctricas que gestionan centrales hidroeléctricas de no mostrar “ninguna empatía social”.

La energía hidroeléctrica, y no las centrales de ciclo combinado, ha marcado el precio en el mercado mayorista en el 65% de las horas de junio, en el 64% de las de julio y en el 59% de las de agosto. En buena parte de estas horas los precios han sido varias veces los registrados el año anterior, a pesar de que los embalses son los mismos y de que la generación eléctrica depende de algo tan sencillo como abrir o cerrar una compuerta.

Esta generación no supone coste variable alguno, pero sí el llamado coste de oportunidad: gracias al embalse, la central tiene la posibilidad de ofertar la energía en el momento que quiera, por lo que puede maximizar sus ingresos teniendo en cuenta el agua embalsada, las previsiones de lluvias y las previsiones de precio de venta de electricidad a futuro.

Mercado oportunista

Así, según indica la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) la energía hidráulica se fija en su competidor directo (ciclos combinados) y, en vez de hacer ofertas con un margen razonable, ajusta su precio al inmediatamente anterior al que los ciclos combinados podrían ofrecer. Una posibilidad apoyada también por fuentes del sector, y que enlaza con los comentarios de Ribera. El resultado es que las centrales maximizan ingresos vendiendo la energía a un precio similar al ciclo combinado pero sin sufrir sus costes. Otras renovables, como la solar o la eólica, se benefician de los altos precios, pero al no almacenar capacidad no pueden elegir cuándo hacerlo.

“El resultado: los ciclos combinados que utilizan el gas son determinantes para fijar los elevados precios actuales, pero son los que menos se benefician de esta situación, ya que la hidráulica es suficiente para cubrir la demanda en casi el 60% de las horas”, argumenta la asociación. Considera que el sistema “oportunista” permite a tecnologías con costes bajos hacer ofertas con precios inflados” en situaciones como la actual, en las que aprovechan la ausencia de costes y la estrechez de los competidores.

“Aunque suena a broma, la empatía cotiza en Bolsa”, señaló Ribera el lunes en el Congreso de los Diputados y haciendo alusión a la actuación de las compañías encargadas de gestionar este tipo de centrales. De hecho, semanas atrás calificó de “escandalosa” la situación que están sufriendo embalses como los de Ricobayo (Zamora) y Valdecañas (Cáceres), ambos gestionados por Iberdrola, ante la “drástica” reducción de sus aguas, y aseguró que ya se está investigando a la eléctrica. Por su parte, distintas empresas consultadas han denegado reaccionar a las declaraciones de la ministra.

El Gobierno trabaja ya en la aplicación del artículo 55 de la Ley de Aguas para “tener orden” en este tipo de concesiones. Este artículo recoge el control de los embalses y las facultades de las confederaciones hidrográficas para la gestión de estas centrales.

El Ejecutivo ha puesto en marcha dos proyectos de ley para abaratar el recibo eléctrico: el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) y otro para frenar la sobrerretribución que percibe la generación mediante las centrales eléctricas no emisoras de CO2 (hidráulicas y nucleares) anteriores a 2005. Ambas medidas harán que las energéticas afronten el pago de unos 8.000 millones de euros.