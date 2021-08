El Ayuntamiento de Madrid subvencionará la compra de vehículos Eco, Cero y C

El Ayuntamiento de Madrid está preparando los pliegos para sacar en el mes de septiembre la ayuda para la renovación de los vehículos, con el que va a dar ayuda para que los madrileños puedan renovar sus vehículos en la compra eléctricos Eco, Cero y los C de distinta tipología

y distinto importe.



Así lo adelantó el delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, en una entrevista en Servimedia, donde confirmó que subvencionarán la compra de los vehículos Cero y Eco, pero de los C también, aunque reconoció ser consciente de que "la izquierda no está muy a favor de los vehículos C".

En este sentido, apuntó que los coches con etiqueta C nuevos "son vehículos que prácticamente no contaminan" y recordó que el Gobierno de España ha sacado también en su línea de ayudas subvenciones para los vehículos C, por lo que "nosotros también los subvencionaremos".

La etiqueta ambiental C corresponde a cualquier turismo o furgoneta de gasolina matriculado a partir de 2006 o diésel matriculado después de 2014, así como a vehículos de alta ocupación (8 pasajeros) y pesados matriculados a partir de 2014.



Carabante explicó que "muchas veces hay personas con movilidad reducida o familias numerosas para las que no existe un vehículo Cero o Eco que se ajuste a sus expectativas". Por tanto, es necesario subvencionar también a los nuevos vehículos C, argumentó.

Línea de ayudas

El delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Consistorio madrileño hizo hincapié en que "hay que poner el eco en los vehículos más contaminantes" y aseguró que un vehículo C o un vehículo Eco de los que salen del concesionario "prácticamente no contaminan". Por eso, "creo que debemos ir hacia el parque móvil más antiguo de Madrid".

A este respecto, comentó que la capital tiene una media de antigüedad del parque de 9,8 años. "Es una cifra muy elevada respecto al resto de países europeos, donde se produce una renovación del parque muchísimo más intensa y, por eso, la edad media de los vehículos no es tan elevada".



Por tanto, insistió en que "hay que fomentar esa renovación y lo haremos ofreciendo alternativas". Por eso, indicó que "próximamente sacaremos una convocatoria para la renovación de los vehículos para acompañar a los madrileños en esa necesaria transición energética, para que puedan renovar esa flota y que además no recaiga única y exclusivamente la política medioambiental en el bolsillo de los madrileños".



Carabante señaló que "también hay que tomar inevitablemente medidas que restrinjan el tráfico de los vehículos más contaminantes". Por ello, continuó, "nos parece más sensato y creemos que perjudica a menos gente el poner el foco en aquellos vehículos que contaminan más, porque no son los mayoritarios del parque, frente a llevar a cabo una política masiva".

Renovaciones

El responsable de Medio Ambiente y Movilidad recordó que desde el Ayuntamiento de Madrid se han sacado ayudas para la renovación del taxi, que salieron en febrero de este año, una convocatoria para la renovación de las calderas de gasoil y carbón, que salió en julio del año pasado, porque a partir del 1 de enero estará prohibido el carbón.

Además, informó que ahora están preparando los pliegos para sacar en el mes de septiembre la ayuda para la renovación de los vehículos, con el que se va dar ayuda para que los madrileños puedan renovar sus vehículos en la compra eléctricos Eco, Cero y los C de distinta tipología y distinto importe.



También está ahora en vigor la convocatoria para la instalación de los puntos de recarga tanto en oficinas, centros comerciales o en comunidades de vecinos. "Podemos dar ayudas para la renovación de vehículos, pero luego tenemos la problemática de la instalación de los puntos de recarga en la ciudad de Madrid", reconoció Carabante.



Con esa convocatoria, "estamos dando ayudas para que se puedan instalar tanto en parkings de uso público como de uso privado, para que en las comunidades de vecinos no exista esa problemática que muchas veces encontramos para instalar los puntos de recarga", concluyó el delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid.