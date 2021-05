¡Y por fin podemos viajar!

A merced del Atlántico salvaje –para deleite de surfistas–, mimada por la naturaleza, con mil rutas para hacer senderismo o vergeles y jardines en los que darse a la vida contemplativa, unas cuantas playas para tumbarse al sol y una destacada oferta cultural, gastronómica y de vino –con DO propia– convierten a Madeira en una isla para perderse y desconectar. Un destino sugerente para artistas y diseñadores como Juan Duyos, cuya nueva colección de otoño estará inspirada en la isla de los colores. Un destino de lujo, tranquilo y con plus: seguro y no masificado.

Rumbo a Rodas, más allá de su emblemático coloso

Antigua acrópolis de Lindos, al sur de Rodas GettyImages

Grecia ha sido de los primeros destinos en abrir sus fronteras al turismo. Un país seguro y con muchos atractivos, como recorrer sus islas en un velero o apostar por una de ellas, la gran Rodas, con playas recónditas donde podrá estar casi solo, descubrir la ciudadela medieval del mismo nombre, la más grande y mejor conservada de Europa, o la preciosa acrópolis de Lindos. Su famoso coloso fue destruido por un terremoto.

La oferta Ruinas de Tulum sobre la playa en la Riviera Maya. I.M. 179 euros por trayecto cuesta el vuelo Madrid-Cancún con Iberia. El Caribe mexicano, con ­Cancún y la Riviera Maya como destinos, atrae a miles de viajeros. Playas de ensueño, arqueología y gastronomía son algunos de los alicientes para cruzar el charco. Es una de las ofertas de Iberia para el verano, que incluye cambio de fechas o cancelación por imprevistos del Covid. Información: Iberia.com.

La Expo 2020 Dubái arranca con su presentación en Fitur

El emblemático Dubai Frame, el marco más grande del mundo de 150 m de altura. I.M.

La cuenta atrás para la inau­guración de la Exposición Universal de Dubái ha empezado y ha tenido su espaldarazo internacional en Madrid con su presentación en Fitur. La Expo 2020 fue aplazada por la pandemia y se celebrará del 1 de octubre al 31 de marzo de 2022 bajo el lema Conectando mentes, crear el futuro y con la presencia de 190 países. Expo Dubái será la mayor y más diversa de las celebradas, con una superficie de 4,3 km2.

Maldivas: bienvenido al paraíso de un millar de islas

El archipiélago de las Maldivas es uno de los destinos exóticos y de lujo más seductores del mundo, con más de 1.200 islas diseminadas sobre el Índico, aunque solo 200 están habitadas y un centenar dan cobijo a hoteles destino como Falhumaafushi y Dhigurah, separadas por un puente de madera sobre el mar, que resulta un maravilloso y relajante paseo, y donde se ubican los dos resorts The Resident Maldivas.

Resort The Resident Maldivas en la isla de Falhumaafushi. I.M.

Playas de arena blanca y aguas turquesas, fondos coralinos y peces de colores para relajarse y darse un capricho tras meses de restricciones. Alójese en una de las exquisitas villas a pie de playa o sobre el mar, ambas con piscina privada. Para los más románticos, el hotel organiza cenas privadas a pie de playa, a la luz de las velas y con el susurro de las olas como fondo musical; los aventureros podrán nadar con el gran tiburón ballena. Iberia ha estrenado ruta y paquetes de 9 días desde 1.169 euros.

China lidera la ocupación hotelera con un 62%

Recepcionistas de hotel. GettyImages

La ocupación hotelera mundial ha crecido del 31% en enero de 2021 al 46% en abril y muestra una trayectoria ascendente; China y América del Norte lideran el ranking, con niveles del 62% y el 51%, respectivamente, en abril, según el informe de Amadeus Rebuilding Hospitality: Trends in demand, data and technology that are driving recovery. El plazo de reserva se está alargando, lo que indica mayor confianza para planificar los viajes con antelación.

Sábados de lujo: brunch y música con las mejores vistas El suculento brunch de El Palace Barcelona Con el fin de las restricciones y el buen tiempo, el Palace Barcelona ofrece los sábados Brunch & Vinyls, una deliciosa combinación de desayuno-almuerzo y música que maridará los mejores bocados al son de los DJ Carlos U Soul y Javier Verdes y las mejores vistas desde el Rooftop Garden. A la carta o menú cerrado (36 euros).