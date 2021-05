Compre su billete, ¡los viajes están de vuelta!

Hay ganas, ilusión, esperanza y sueños. Después de un año desastroso para la industria turística por los estragos del Covid-19, los profesionales son cautos, pero empiezan a ver la luz al final del túnel, se muestran prudentes, pero optimistas. Los viajes están de vuelta y las ganas de viajar se notan en las tendencias de las reservas. En apenas un mes han aumentado un 72%, hasta niveles de prepandemia.

La 41a edición de Fitur arrancó el miércoles como la gran apuesta estratégica para la recuperación del turismo, con menos superficie de exposición, menos países, menos participantes y previsiblemente con menos visitantes cuando Ifema eche el cierre el próximo domingo; pero también despegó como una demostración de fortaleza en una situación tan difícil e inesperada por los daños causados por la pandemia.

Fitur 2021 ha sido la feria de la seguridad, con protocolos muy estrictos para los profesionales y también una feria híbrida: presencial y virtual.

La novedosa plataforma Fitur LiveConnect ha permitido la asistencia en remoto de países y profesionales del sector.

El runrún en Ifema ha sido que España no se puede dar el lujo de perder otro verano –la industria turística supone alrededor de un 13% del PIB– y, si bien todo el mundo es consciente de que no se recuperarán los niveles prepandemia, los empresarios confían en los grandes mercados emisores de turistas –Reino Unido y Alemania–, aunque estos no llegarán hasta finales de junio; en las vacunas, y el ritmo en que se inyectan.

Si ya está pensando en esa ansiada escapada, infórmese de las restricciones que hay en el territorio de destino y de los requisitos de entrada si viaja al extranjero. Certificado de vacunación, PCR o cuarentenas son las obligaciones más frecuentes que exigen algunos países para traspasar sus fronteras y no son inamovibles, se actualizan, así que no deje de estar al día.

Un paseo rápido por el mundo nos llevaría a los siguientes escenarios y rutas:

1 En casa… sin ir más lejos

2021 será el año del turismo doméstico. España es un país donde nos sobran opciones. Sol y playa, bosques, ciudades patrimoniales, lugares para ponernos las botas, mimar cuerpo y mente con una cura détox en un balneario o disfrutar de días de vino para ahogar los malos momentos del año.

¿Una pista? Puede combinar un poco de todo y elegir uno de los 32 destinos de las Rutas del Vino de España. Cada una de ellas engloba una serie de atractivos intrínsecos a cada territorio y más allá de las bodegas: espacios naturales, gastronomía, historia, tradiciones y viñedos al borde del mar. Descubra todas las rutas en la web de Acevin, la Asociación Española de Ciudades del Vino.

Parque Nacional de Somiedo (Asturias). Getty Images

2... O en casa del vecino

Este año a la hora de viajar, los destinos de proximidad cotizan al alza. Portugal, Francia, Italia, Grecia o las más exóticas Islandia o las tierras altas de Escocia. En el vecino Portugal, la decadente y bella Lisboa, la vibrante Oporto, con su moderno distrito dedicado al vino, el espacio WOW (World of Wine); las islas Azores o Madeira –todos con vuelos directos de Iberia– son apuestas seguras para pasar el verano.

En Sicilia (Italia) encontrará un poco de todo para no aburrirse, sol y playa, una gastronomía propia, historia de muchos siglos y todo tipo de callejuelas para perderse en Cefalú, su capital.

típica callejuela de Cefalú (Sicilia).

Si es de los que piensa que es mejor mantener las distancias, Islandia es su destino. Si recorre el país del hielo y fuego es difícil que se encuentre con alguien salvo en los núcleos urbanos. Los road trips son tendencia y una muy buena elección para recorrer las Highlands de Escocia donde descubrirá lagos, incluido el Ness, montañas, castillos, leyendas y algunos de los paisajes más increíbles del Reino Unido.

3 Esto es América

Los bosques y grandes lagos de Canadá; Nueva York o la soleada Miami en Estados Unidos son elecciones seguras si se decide a cruzar el charco, en plan aventura o a tiro hecho: la Gran Manzana es una ciudad única y la capital del sol de Florida no le defraudará. Además, podrá vacunarse incluso al ir al supermercado. Más al sur, mejor dejar Brasil –por la alta incidencia del coronavirus– y Colombia –por la inestabilidad política– para mejor ocasión.

El Caribe, con islas como Cuba, con sus playas de ensueño y sus ciudades patrimoniales, o la República Dominica –que será destino socio en Fitur 2022–, con su apuesta por el sol y la playa y las más desconocidas opciones de aventura, naturaleza y golf, no le defraudarán.

Perú ofrece 22 destinos seguros, el Safe Travels o sello que otorga el Consejo Mundial del Viaje y Turismo (WTTC por sus siglas en inglés), entre ellos, la Reserva Nacional Pacaya Samiria, en la Amazonia, o las playas del norte como las de Piura. En los confines del mundo siempre nos queda Bariloche, en la Patagonia argentina, un destino diferente en cada una de las cuatro estaciones del año.

4 Slow Asia

Este año tiene un atractivo especial con dos citas ineludibles: la Exposición Universal de Dubái y los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, ambos eventos deberían haberse celebrado durante 2020, pero la pandemia lo impidió.

Al borde del golfo Pérsico, los Emiratos Árabes Unidos, formado por siete estados, de los cuales los más conocidos son Abu Dabi y Dubái; mientras que uno de los más exóticos y desconocidos es Ras Al Jaima.

Emiratos es uno de los países más seguros del mundo, donde la modernidad y la tradición van de la mano. Un destino que no le dejará indiferente, pero mejor viajar fuera de la temporada estival para evitar las altas temperaturas. Con o sin Olimpiadas, Tokio es una ciudad de contrastes y, en algunos barrios, de ciencia ficción; le atrapará.

Fitur en datos Participantes de Fitur se toman un selfi en un estand de la feria. Ifema Ficha técnica. La 41a edición de Fitur 2021, dedicada a la recuperación del turismo, ha contado con la participación presencial de 55 países y regiones, entre estas últimas, todas las comunidades autónomas han contado con estand propio. Otras 79 naciones o territorios han estado presentes virtualmente, por primera vez, a través de la plataforma Fitur LiveConnect; las empresas participantes ascienden a 5.000 y los expositores titulares a 350. La superficie expositora ha sido de 44.000 m2 distribuidos en siete pabellones y con representación de los cinco continentes. Fitur LiveConnect. Es una avanzada plataforma tecnológica y una apuesta de Ifema por la digitalización de sus ferias con el objetivo de impulsar productos y servicios que permitan llegar a otros mercados. Fitur Lingua. Se ha estrenado como sección en la feria y muestra el potencial de los viajes turísticos para aprender idiomas. España aspira a convertirse en uno de los líderes mundiales en el ámbito del turismo idiomático dado el importante valor de este segmento en nuestro país y el potencial que representa nuestra riqueza cultural, lingüística, paisajística e histórica. Según el Instituto Cervantes, el idioma español es hablado por un total de 580 millones de personas, un 7,6% de la población mundial, y es estudiado por 22 millones de personas en 110 países.