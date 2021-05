Pepe Álvarez: “Si hubiera derogación de la reforma laboral, tendríamos a la CEOE mansita”

Pepe Álvarez, reelegido esta mañana para ocupar la Secretaría General de UGT cuatro años más, ha pedido al Gobierno que haga "la mejor política posible para los trabajadores" y para ello el primer paso es la derogación de las reformas laborales. No cree que se tenga que contar con el acuerdo de la CEOE. "Si hubiera derogación, tendríamos a la CEOE mansita negociando, no como ahora que lo tienen todo", ha manifestado en su discurso de clausura del 43 Congreso Confederal de UGT.

Álvarez ha añadido derogar es plenamente posible, ya que en este Congreso "no encuentro que haya habido contradicciones entre lo que dijo la ministra de Trabajo y lo declarado por el presidente Sánchez". Yolanda Díaz declaró el martes que iba a haber derogación de la reforma del PP en breve y Pedro Sánchez, en su intervención de ayer, no lo negó pero matizó que en materia de legislación laboral no se trata "solo de desmantelar sino también de avanzar".

Otra de las peticiones del secretario general ha sido llegar a un acuerdo sobre el sistema de pensiones de inmediato. "No quiero esperar eternamente, dentro de un mes no sé si podré firmarlo", ha declarado. Álvarez apremia "porque hay que despejar dudas, hoy hay gente que se está prejubilando porque teme que con la reforma tengan peores condiciones y eso no lo vamos a permitir".

Ha recordado, asimismo, la tercera gran reivindicación sindical: la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) este año. "No vamos a parar hasta que no suba en 2021". El objetivo es que, en 2023, llegue a 1.200 euros como mínimo, el 60% del salario medio en España. "Si no arrancamos este año, no llegaremos a ese 60% en 2023", ha indicado.

Sobre la negociación colectiva, Pepe Álvarez ha afirmado que los sindicatos tienen que recuperar su poder contractual. Para UGT, es de vital importancia esto último, "porque el problema no es el número de contratos sino que a los empresarios les sale más barato contratar ilegalmente que la multa que tienen que pagar". Ir contra los derechos de los trabajadores, ha agregado, "debería ser un delito contemplado en el Código Penal".

Pacto de Estado

Pepe Álvarez también ha pedido al Gobierno que facilite, "que se abra", a un gran pacto de Estado para que haya "progreso y prosperidad" aprovechando la llegada de los Fondos europeos de Recuperación. "La UGT quiere pedir a las fuerzas políticas y a las organizaciones sociales un gran pacto de futuro que no dure solo esta legislatura o dos legislaturas", ha asegurado. "Necesitamos un gran acuerdo para abordar los déficits que tenemos, como el de la I +D, para cambiar el modelo productivo, necesitamos un acuerdo estratégico para la industria y la energía y necesitamos invertir y reforzar los servicios públicos", ha afirmado Álvarez, quien ha añadido que "sería una pena" no aprovechar la ocasión que brinda la ayuda europea.