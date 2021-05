Patronal y sindicatos exigen prorrogar los ERTE sin modificaciones

Tanto UGT y CC OO como la CEOE han exigido hoy al Gobierno la prórroga de los ERTE, que expiran el próximo 31 de mayo, sin cambios respecto al decreto vigente. Los agentes sociales están convocados por el Gobierno a negociar una nueva prórroga hasta el 30 de septiembre de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) esta misma semana.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reclamado esta mañana, antes de la inauguración del 43 Congreso Confederal del sindicato que se celebra en Valencia, que se amplíe la vigencia de los ERTE "sin abrir una negociación estéril que no lleva a ningún sitio". El líder de UGT ha avisado que "no vamos a jugar a la prórroga porque no vamos a jugar el partido".

Ha señalado que ya hay "un acuerdo sindical y patronal importante", revalidado estos últimos meses, para ampliar el periodo de vigencia de los ERTE y que su objetivo es que se prorrogue "exactamente el decreto que los regula en este momento".

Unai Sordo, secretario general de CC OO, ha afirmado durante su intervención en la apertura del Congreso, que la unidad de acción con este último "está muy consolidada y gracias a ella se ha logrado un diálogo social fructífero en el que se han tomado "acuerdos muy decisivos como los ERTE, que permiten salvar millones de empleos".

Por su parte, Antonio Garamendi, presidente de CEOE, ha pedido en su discurso en el mismo acto que la prórroga de los ERTE "se mantenga con las mismas reglas de juego y el mismo balón". "Compartimos con UGT y CC OO que una prórroga es lo que necesitamos mientras las vacunas no estén", ha añadido.

El 43 Congreso Confederal de UGT, en el que se reelegirá a Pepe Álvarez como secretario general por ser la suya la única candidatura, ha comenzado esta mañana en Valencia y se desarrollará hasta el próximo día 20.