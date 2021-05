Maroto desvela que todas las comunidades han firmado ya el convenio para lanzar las ayudas

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. Efe

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, desveló este sábado que "ya se han firmado todos los convenios con las comunidades autónomas" para poner en marcha el paquete de 7.000 millones de euros en ayudas directas para autónomos y empresas, mostrándose confiada en que "muy pronto" lleguen los recursos a quienes los necesitan.



La ministra avanzó la noticia durante una entrevista con el programa Miradas Viajeras de Capital Radio recogida por Servimedia, después de que el jueves se supiese que solo quedaban por rubricar los convenios correspondientes con el ministerio de Hacienda el País Vasco, Navarra y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.



En ese momento ya se había transferido las cuantías correspondientes del paquete de ayudas a Extremadura, Castilla La Mancha, la Comunidad de Madrid, Asturias, Galicia, la Comunidad Valenciana y Castilla y León; con previsión de que se hiciese en unos días también a Cataluña, Murcia, Andalucía, la Rioja y Cantabria.



Maroto expresó su confianza en que, "muy pronto", los recursos "lleguen a los que más los necesitan, que estén en el bolsillo de nuestros protagonistas del sector turístico" y resto de empresas, una vez de establezcan los correspondientes trámites para su concesión.



La línea de 7.000 millones de euros en ayudas directas forma parte del paquete de 11.000 millones aprobado por el Gobierno para dar soporte a empresas y autónomos viables que han sufrido fuertes descensos de su actividad, con impactos en las cuentas, por la crisis derivada de las restricciones para evitar contagios por Covid.



Otros 3.000 millones serán para reestructuración de deuda avalada del ICO, Cesce y Cersa y 1.000 millones para un fondo de recapitalización de negocios que gestionará Cofides para compañías de menor tamaño que no puedan acceder al fondo gestionado por SEPI.

Insta a que no se apure "al último día" en la extensión de los ERTE

Por otra parte, la ministra apeló a que "no esperemos al último día, como siempre", para alcanzar

un acuerdo en la extensión de los Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) para "dar certeza" al sector turístico que "se merece un buen verano".



"El sector necesita confianza, necesita saber que va a estar protegido mientras que se produce la recuperación, que va a ser gradual", expuso en la entrevista con el programa radial.



Maroto indicó que la movilidad nacional "ya se está empezando a ver" y permitirá este mismo fin de semana que "sean muchos los que disfruten de unos días de descanso" y "un fin de semana distinto, saliendo de sus domicilios", a la que vez que "estamos preparándonos para recibir" al turismo internacional.



En materia de ERTE, compartió la confianza del Gobierno de "llegar a un muy buen acuerdo" y su "voluntad" de mantener lo que funciona, "y los ERTE han funcionado". En materia de turismo subrayó la importancia también de reanudar una cita tan relevante como es la de Fitur, de cara al turismo nacional e internacional.

"Fitur ayudará a recuperar las ganas de viajar"

La feria internacional del turismo (Fitur) permitirá "situar a España como el escaparate de que, poco a poco, vencemos la pandemia", a la vez que se genera "confianza y seguridad" para "recuperar esas ganas de viajar", expuso, deslizando que "los turistas internacionales van a encontrar de nuevo en España ese regalo que estamos preparando para ellos".

Maroto compartió que "costó convencer a todos los actores" para la puesta en marcha de Fitur porque hubo que tomar la decisión en un momento de "incidencia aún elevada" y "no era fácil", pero se lanzó con su empeño, la valentía del presidente de Ifema, José Vicente de los Mozos, y el "liderazgo" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que le animó a mover "todos los obstáculos". "Tuvimos esa unidad para arrastrar luego a todos los demás, que estaban convencidos, pero necesitaban ese liderazgo", desveló.



Explicó que llega después de "muchos meses de trabajo", de establecer bien los protocolos dado que lo fundamental es "proteger al sector, las personas, las empresas"; tras haber rodado otras ferias y con el trabajo "hecho" por parte de mucha gente del sector –Ifema, Fitur o el propio

ministerio– "para que todo salga bien".



"Esperemos que cuando termine, no solo la feria profesional sino también ese fin de semana abierto a visitantes, podamos decir que todo ha salido como esperábamos, incluso mejorando las expectativas, y que España, después de Fitur, se abre al mundo", auguró.



A juicio de Maroto, Fitur "va a ser muy especial porque nos vamos a reencontrar después de tantos meses y, sobre todo, porque vemos un horizonte", y eso es "fundamental" para los "que hemos estado luchando, no solo por la pandemia, sino por la crisis turística que hemos vivido como consecuencia de una pandemia que nos ha parado".



La ministra defendió que "el sector se merece un buen verano" y "que todos disfrutemos porque estamos preparados", apuntando la intención de que Fitur pueda recuperar el próximo año su tradicional celebración en el mes de enero porque "va a ser el escaparate ya de la reactivación definitiva y de recuperar ese volumen, esos millones de turistas internacionales que cada año nos visitan".