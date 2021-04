Reyes Maroto: “Madrid no necesita subir impuestos, sino un Presupuesto mejor”

"Trabajaré para que la industria madrileña esté al más alto nivel”, asevera Reyes Maroto (Medina del Campo, Valladolid, 1973). La actual ministra de Industria, Comercio y Turismo aspira a ser la vicepresidenta económica de la Comunidad de Madrid si el PSOE gana las elecciones del 4 de mayo y Ángel Gabilondo llega a presidente. Una “decisión difícil de tomar”, dice, porque está “contenta” con su labor de ministra, pero que le ilusiona y la devolvería a un terreno que asegura conocer bien, pues durante años fue portavoz socialista en la Comisión de Presupuestos, Economía, Hacienda y Empleo en la Asamblea de Madrid. Denuncia la “crispación y el odio” de una campaña marcada por las amenazas a varios candidatos, incluida ella, y defiende que “Madrid necesita un cambio”.

¿Cuándo dejaría el su cargo de ministra para convertirse en vicepresidenta de Madrid?

Primero hay que ganar y luego hay que intentar gobernar porque en 2019 no fue posible. Una vez que el candidato sea el próximo presidente dejaré mi cargo para ponerme a su disposición.

¿Darían entrada a otros grupos políticos en su Gobierno?

El PSOE sale a ganar, pero sabemos por las encuestas que vamos a tener que pactar y buscar socios. Tendimos la mano a Cs pero nos han vetado. Eso hace que tengamos que reforzar el eje de la izquierda donde nos sentimos cómodos porque ya hay un Gobierno de Unidas Podemos y el PSOE. Va a ser un Gobierno extraordinario para dos años y tendrá que contar con las mejores personas sabiendo que va a haber otros grupos que pueden formarlo.

¿Qué es lo primero que haría si accede al cargo?

Hay una primera medida de urgencia que va a ser usar 80 millones de euros del fondo de contingencia de los Presupuestos de Madrid para complementar los 680 millones de ayudas directas del Gobierno de España. Irán a sectores que han tenido que cerrar o no ingresan suficiente para sobrevivir como discotecas, ocio nocturno, agencias de viaje, o el transporte discrecional, particularmente los taxis.

¿Y a medio plazo cuál es la prioridad en el terreno económico?

En los 100 primeros días presentaremos unos Presupuestos para esta comunidad que lleva, lamentablemente, desde que llegó [la actual presidenta, Isabel Díaz] Ayuso sin Presupuestos. Dice mucho de su incapacidad, sin Presupuestos no se puede gobernar, ni hacer frente a la crisis y a la reactivación económica.

Las elecciones y la tramitación pueden retrasar ese Presupuesto a otoño, ¿tendrían sentido entonces unas cuentas para 2021?

Tenemos que reactivar la economía y acomodar las ayudas europeas. Madrid necesita unos Presupuestos urgentes, este año, que den respuesta a déficits del pasado en infraestructuras y política industrial. Y, a la vez, tendremos hasta el 31 de octubre para presentar el Presupuesto siguiente, para 2022, que será ya claramente expansivo y de transformaciones.

¿Y lo harán sin subir impuestos?

Madrid tiene un gran Presupuesto, de 22.000 millones. Madrid ahora mismo no necesita subir impuestos para dos años extraordinarios sino definir un Presupuesto mejor que el del PP, con los fondos europeos y con un reequilibrio de los gastos, pero defendiendo las políticas sociales, los salarios de los funcionarios y sin ideología. Debemos generar oportunidades en industria, en ciencia y dedicar el 2% del Presupuesto a I+D+i.

¿Cómo casa su promesa de no subir impuestos con el plan de armonización fiscal de Hacienda?

Es una cuestión de tiempos. Nosotros nos hemos comprometido a no tocar los impuestos y el Gobierno de España, en el Plan de Recuperación, ha abierto un debate sobre la fiscalidad del siglo XXI y ha creado un comité asesor que tiene un año para hacer un análisis de la fiscalidad que tenemos y hacia dónde avanzar. No se trata de pagar más impuestos, sino de redistribuir mejor. Vamos a acompasar esos tiempos y cuando llegue a la vicepresidencia seré parte de un debate constructivo sobre la fiscalidad en Madrid y el conjunto del territorio español. Hay comunidades claramente perjudicadas por el modelo fiscal que tiene Madrid.

Pero desde el FMI a la Casa Blanca se está animando a subir impuestos para pagar la crisis...

En este momento no necesitamos cambiar la fiscalidad porque vamos a gestionar 70.000 millones de fondos europeos que van a compensar el déficit entre lo que ingresamos y lo que queremos gastar para reforzar las políticas sociales, económica, educativa y de sanidad.

¿Ve factible bajarlos como promete Ayuso?

La señora Ayuso miente, vive de la propaganda, anuncia, pero luego no hace. Ha tenido dos años para bajar impuestos, ¿por qué no lo ha hecho? ¿Ahora lo hace porque hay elecciones? A los madrileños ya nadie les engaña, quieren hechos. En otras comunidades los consejeros de Economía trabajan conmigo para reforzar la reactivación económica, aquí no tengo interlocutor porque [el nombrado por Cs] fue cesado. Ayuso ha sido una irresponsable al convocar unas elecciones que no eran necesarias. Si ganamos, vamos a ponernos al nivel de otras comunidades que no están de campaña y están trabajando.

¿Qué porcentaje de fondos europeos debe llegar a Madrid?

Va a revertir una parte muy importante. Suele ser la segunda o tercera comunidad más beneficiada de las transferencias del Gobierno, porque ha sido una de las más perjudicadas por la pandemia. Cuando Ayuso habla de milagro económico, no sé qué datos maneja, con 13,2% de caída de PIB e incrementos del paro. Es una crisis global. Más humildad con los que están en las colas del hambre.

¿A qué sectores beneficiarán más los recursos comunitarios?

Hablamos de automoción, aeronáutico, industria agroalimentaria… España ha sido la despensa de Europa. Mercamadrid hizo posible que pudiéramos comer en el confinamiento. Y cuenta con empresas líderes como Pascual o Danone, donde habrá inversiones en toda la cadena de valor. También en logística y distribución. Tenemos el Corredor del Henares, líder, y un hub aeroportuario como Barajas, donde tenemos competencia en mercancías. Madrid tiene una industria farmacéutica que puede captar inversiones, fabricantes de vacunas y jeringuillas. También vamos a reforzar el hub audiovisual, visitaré Netflix, queremos potenciar los rodajes y los videojuegos. Hablamos de economía verde, industrial y turística para crear 125.000 puestos de trabajo en tres años. Y vamos a poner suelo a disposición de las empresas y los jóvenes, construyendo 15.000 viviendas sociales.