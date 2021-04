El mapa del talento en España

El talento ha demostrado ser un ingrediente fundamental para el progreso de las compañías en el siglo XXI, ya que incorpora inteligencia y capacidad creativa a las organizaciones. Un valor que ha tomado más fuerza como consecuencia del Covid, pues las personas han resultado imprescindibles, por encima de otros recursos tradicionales como los naturales, la situación geográfica y la dimensión de la economía, entre otros, para transformar la sociedad de cara al futuro.

“La clave de esta crisis es no perder el capital humano, pues es el talento el que tiene que traccionar los planes de recuperación. Esta estrategia no se va a solucionar sin las personas adecuadas, no solo para el diseño de estos planes, sino también para su implementación”, destacó la presidenta de Cotec, Cristina Garmendia, durante la presentación del estudio Mapa del talento en España 2020, elaborado por la citada institución y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), este viernes en Navarra.

Sin embargo, la capacidad para desarrollar el talento es desigual entre regiones. Un aspecto que podría acrecentarse con la pandemia, pues, como apuntó Garmendia, existe el riesgo de que las geografías menos afectadas o que se recuperen más rápido de la crisis derivada de la pandemia capten el talento de las más afectadas. Pero este contexto también ha puesto nuevas cartas sobre la mesa, como son el teletrabajo y la revalorización de los espacios abiertos. Aquí, la presidenta de Cotec hizo referencia a la España vaciada: “Los territorios más desfavorecidos tienen oportunidades diferentes y van a pujar fuertemente por el talento. Por eso, animamos a cada comunidad a desarrollar sus propias estrategias con el talento como eje de recuperación”.

Mientras tanto, el objetivo del mencionado informe es plantear un esquema sobre las fortalezas de cada territorio en base a seis variables: facilitar, atraer, crecer, retener, capacidad y vocaciones técnicas y conocimiento. En términos generales, es Madrid la que encabeza la clasificación, ya que se sitúa en primera posición en cuatro de los seis pilares analizados (71%). Le siguen, en este orden, Navarra (66,7%), País Vasco (63,6%) y Cataluña (56,3%). Junto con ellas, también Aragón (53,9%) y Asturias (53,1%) se sitúan por encima de la media española (49%). Por el contrario Castilla-La Mancha aparece en la última posición (28,2%).

Pero es Navarra la comunidad más constante, ya que se mantiene por encima de la media española en los seis pilares analizados, mientras que Madrid y Cataluña suspenden a la hora de retener el talento, con un 42,5% y un 35,1%, respectivamente. Un valor en el que se tienen en cuenta variables como el tiempo invertido en llegar al trabajo o el gasto público en sanidad, donde Madrid es la última de la clasificación, y Cataluña, la penúltima. En lo relativo a la retención de los profesionales, es Navarra de nuevo la comunidad ganadora (75%), seguida de Asturias (70%), gracias a la protección social, los indicadores de dotación sanitaria y el estilo de vida, entre otras variables.

No obstante, Madrid es líder en facilitar (78,5%), seguida del País Vasco (66,1%), que hace referencia a “hacer las cosas sencillas y crear un entorno favorable para las empresas, los trabajadores y los negocios”, apuntó Matilde Mas, directora de proyectos internacionales del Ivie. También se sitúa al frente a la hora de atraer el talento (68%), por delante de Navarra (64%), donde se tienen en cuenta parámetros como la apertura externa e interna, la atracción de estudiantes internacionales, la brecha salarial y la igualdad de oportunidades para las mujeres. Las capacidades y vocaciones técnicas (89,3%) y el conocimiento (85%) son los otros dos pilares restantes que también lidera la Comunidad de Madrid.

A la hora de hacer crecer el talento, sin embargo, es el País Vasco (65,9%) la región más valorada, seguida de Navarra (65,8). Un pilar que tiene en cuenta factores como el gasto público en educación, los resultados del informe PISA, las habilidades digitales de los docentes, el número de empresas que realizan programas de formación o las oportunidades para el ascenso social.

El informe revela una estrecha relación entre el PIB per cápita de cada comunidad y su capacidad para gestionar el talento. Así, los mapas de cada uno de los pilares estudiados forman una clara distinción entre el noreste y el resto de la Península, con la excepción de Madrid. Las regiones con un PIB per cápita más elevado en el 2019 (último dato disponible), según el INE, son Madrid (35.913 euros), País Vasco (34.142 euros), Navarra (32.141 euros), Cataluña (31.119 euros) y Aragón (28.727 euros), por este orden, un ranking muy similar al del Mapa del talento en España 2020. Pero va más allá, pues el informe también observa cierta relación con la renta. “Es un círculo virtuoso. El nivel de renta determina la capacidad para retener, atraer y desarrollar el talento, lo que, a su vez, ayuda a obtener una mayor renta”, comentó la presidenta de Navarra, María Chivite, durante su intervención en la presentación de resultados.

Los ponentes aprovecharon que la jornada se celebraba en Navarra para reivindicar la descentralización del talento y de los recursos asociados con el mismo. “Cuando salí de la carrera, pensaba que no había nada en esta región para que una física pudiera desarrollar su vida laboral. He descubierto un gran número de oportunidades que no sabía que tenía. Uno de los grandes retos que tenemos por delante es dar a conocer todo lo que se hace aquí, este marco que tenemos y las oportunidades que hay”, justificó la directora general de Innovación de la comunidad, Agurtzane Martínez.

Internacional

El informe de Cotec también destina un apartado a la situación de España en términos generales en comparación con otras geografías. Así, en la edición de 2020, el país ocupa la posición 32ª en el ranking internacional, ligeramente más atrás que los resultados obtenidos en 2019 y 2018, cuando se situaba en el 31er lugar, en el entorno de países como Chipre, Eslovenia, Letonia o Chile.

España no se encuentra en el top 10 de ninguno de los seis pilares que configuran el análisis y, en términos generales, figura en el puesto número 20 de los 38 países europeos analizados, por detrás de Portugal, República Checa, Estonia y Francia. La mejor nota de España es la retención del talento, donde se encuentra en la 23ª posición a nivel mundial, especialmente gracias a su estilo de vida, como destacó Mas, mientras que la gran asignatura pendiente son las capacidades y las vocaciones técnicas, donde ocupa el 53er lugar.