La CNMV acelera para lanzar la norma sobre la publicidad de criptoactivos

El presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, ha resaltado este jueves que en el supervisor trabajan para lanzar cuanto antes la circular que regulará la publicidad de los criptoactivos. Ha afirmado que el riesgo de estos anuncios masivos, que se han disparado en los últimos tiempos, y sus efectos sobre los inversores dio lugar a una iniciativa del Gobierno para controlar la publicidad de las criptomonedas es "acertada y oportuna". Eso sí, ha reconocido que es más importante "acertar con la regulación" antes que apresurarse con ella.

En los últimos meses, se ha asistido en España a un incremento de campañas publicitarias sobre este tipo de activos que incorporan conceptos propios de los productos financieros como “inversión” o “rentabilidad”. El caso más llamativo en cuanto a la presencia en las calles ha sido el de Bit2Me, con una campaña de 800 carteles por todo Madrid. Y desde el supervisor avisan de que serán cuidadosos en el uso de sus nuevos poderes.

"Realizaremos una consulta pública amplia, consultaremos a nuestro comité consultivo y la someteremos al Consejo de Estado antes de su aprobación. Sin duda es importante actuar con celeridad, pero es más importante acertar con la regulación. También es necesario recalcar que lo que se somete al control de la CNMV no son los instrumentos (las criptomonedas) ni los proveedores ni las operaciones, sino solo su publicidad cuando se ofrecen como alternativa de inversión", ha sentenciado en un foro organizado por El Español e Invertia.

Como resultado, a primeros de marzo se ha añadido una disposición a la LMV por la que la CNMV “podrá someter a autorización u otras modalidades de control administrativo (incluida la introducción de advertencias) la publicidad de criptoactivos u otros activos e instrumentos presentados como objeto de inversión”.

El jefe del supervisor ha afirmado que en este tipo de productos la formación de precios no es transparente y conlleva un elevado componente especulativo que puede derivar incluso en la pérdida total de la inversión. Y ha agregado incluso que son productos donde no existe todavía una regulación europea que proporcione garantías y protección similares a las aplicables a los productos financieros. Cierto es que están en procesos legislativos varias iniciativas a nivel europeo, como los reglamentos MiCA y DORA. Pero todavía no hay nada aprobado.

Pymes y minoristas

Rodrigo Buenaventura ha indicado que la forma "más inteligente" de promover el nuevo flujo de pymes y el mayor número de inversiones minoristas accediendo al mercado es que lo hagan a través de la inversión colectiva, al asegurar que estos esquemas administrados por gestores profesionales aportan diversificación y capacidad de análisis, reduciendo los riesgos y elevando la rentabilidad, según Europa Press.

De hecho, considera que este tipo de vehículos podría incluso incentivarse desde la regulación europea, frente a la inversión directa en pymes individuales, y que podrían contribuir a profesionalizar estas pequeñas empresas a través del activismo y su implicación como accionistas.

Buenaventura ha reflexionado sobre cómo facilitar la incorporación al mercado de más empresas, fundamentalmente pymes, así como una mayor participación y protagonismo del inversor minorista, todo ello promoviendo su protección.

Según ha puesto de manifiesto, la unión del mercado de capitales "es un elemento esencial para la mejora de las opciones de inversión y una diversificación más sana de las empresas europeas".

"La idea es aumentar el peso de los mercados de valores en la financiación de las empresas, especialmente mediante acciones, en contraposición a la financiación bancaria vía préstamos, con la idea de que ello reportará mayor resiliencia a las empresas europeas ante futuras crisis, mayores posibilidades de crecimiento para esas mismas empresas y mayores oportunidades para canalizar los ahorros de los inversores", ha explicado.

Facilitar la incorporación al mercado de más pymes e inversores minoristas debe hacerse "con cuidado", especialmente si al mismo tiempo se promueve la reducción de requisitos de entrada al mercado por parte de nuevos inversores y de divulgación de información al mercado por parte de los inversores que ya están cotizados, ha afirmado el presidente de la CNMV.