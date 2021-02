El Gobierno propone 13 tramos de cotización para que los autónomos coticen por ingresos reales

El Gobierno ha planteado hoy a los interlocutores sociales las líneas generales de su propuesta para que los trabajadores autónomos dejen de elegir su base de cotización y pasen a cotizar en función de los rendimientos netos que obtengan. Como novedad, se establecería un sistema de hasta 13 tramos de bases de cotización en las que pasarían a encuadrarse los trabajadores por cuenta propia, en función de lo ganado en términos netos, según fuentes asistentes al encuentro.

Así, cada autónomo se encuadraría en una base de cotización en función de sus ingresos previstos y posteriormente regularizaría lo cotizado. Según el sistema propuesto, en el mes de noviembre estos trabajadores enviarían a la Tesorería General de la Seguridad Social los rendimientos netos obtenidos y reflejados en sus declaraciones tributarias. Los rendimientos obtenidos se compararían con lo cotizado y si hubieran cotizado más que lo que les corresponde por sus ingresos reales "fiscalmente computables", la Seguridad Social les devolvería el exceso de oficio y si, por el contrario, hubieran cotizado de menos, se les solicitaría el desembolso que les faltase.

El sistema permitiría a estos trabajadores cambiar su base de cotización un número de veces que aún no estaría cerrado pero que podría ser entre 4 y 6 veces al año, para poder adecuarla a los ingresos que deberán calcular que están obteniendo.



Esta es, a grandes rasgos, la propuesta que ha trasladado hoy el secretario de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo a los representantes de la patronal, los sindicatos y las asociaciones de autónomos en el marco del diálogo social para abordar las recomendaciones del Pacto de Toledo. En el encuentro de hoy trataron lo que afecta a los trabajadores por cuenta propia, de ahí que les presentaran esta propuesta para cotizar por ingresos reales como recomienda el acuerdo parlamentario.

Para estimar las primeras cotizaciones de este nuevo sistema, la Seguridad Social ha actualizado los rendimientos netos de los autónomos en 2019, que es el último ejercicio del que disponen los datos necesarios. Según estos datos, el 46% de los autónomos tuvieron unos rendimientos netos por debajo del salario mínimo interprofesional y el 54% restantes habrían obtenido unos beneficios superiores a 12.600 euros anuales.

Sin embargo, fuentes presentes en la reunión han indicado que desde la Seguridad Social habrían admitido que aún no saben como calcularán los rendimientos de un amplio colectivo de autónomos que superan los 1,2 millones de trabajadores. Se trata de los autónomos societarios; los que trabajan en regímenes forales; los religiosos; aquellos que dan rendimientos no conocidos o los que tienen pérdidas. En definitiva, la propuesta hecha hoy no podría aplicarse como mínimo a uno de cada tres autónomos.

En cuanto a los plazos para poder aplicarse, desde el Gobierno quieren tenerlo listo este año para poder aplicarlo a ser posible desde el próximo ejercicio, pero desde una parte de los interlocutores sociales cree que esto es "imposible", según las fuentes consultadas. Así, el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, declaró a Europa Press que el encuentro de hoy ha sido una primera toma de contacto y que este es "un proceso largo" al que "hay que darle muchas vueltas". Y ha sentenciado que "una reforma como esta no es de hoy para mañana".

Sin embargo, el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, sí ha trasladado al Ejecutivo que el nuevo sistema debe ponerse en marcha en 2021 para que comience a funcionar en 2022, "porque lo que necesita la Seguridad Social es mayor nivel de recaudación de aquellos que tienen mayor nivel de generación económica y aliviar la situación de aquellos que están en una situación peor", ha dicho.