Ningún país de la UE puede competir con los tipos bajos de Andorra ante la fuga fiscal de los ‘youtubers’

El traslado a Andorra de varios célebres y acaudalados youtubers, a la búsqueda de menores impuestos y, en algunos casos, entre denuncias de persecución fiscal y malgasto de los recursos públicos, ha abierto un debate sobre el grado de presión tributaria aplicada en España que ayer llegó al Congreso de los Diputados. Varios grupos políticos plantearon el asunto al director general de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), Jesús Gascón, durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda, en la que el responsable del fisco sostuvo que aplicar el régimen impositivo de un “microestado” como el del Principado “es imposible en ninguno de los países de la Unión Europea”.

“Estamos hablando de un microestado de 80.000 habitantes con un Presupuesto de gastos que es inferior al de la Agencia Tributaria” española, ilustró, lo que le permite “plantearse la subsistencia con impuestos que en el IRPF llegan a un máximo del 10% [desde los 40.000 euros, del 5% por debajo], y que en IVA o Sociedades son iguales o inferiores”. “Esto no es posible aplicarlo en ningún país de la UE, en ninguno de los 27. No nos estamos comparando con Portugal, Irlanda, Francia, Dinamarca, Hungría o Rumanía, nos estamos comparando con un microestado”, agregó, aseverando que “jamás una formación política española que pretenda cubrir unos mínimos gastos, como los de la Seguridad Social, podría proponer un régimen fiscal como el andorrano”. “El debate de impuestos altos o bajos es imprescindible, pero estamos hablando de otra cosa”, zanjó.

Las cifras le respaldan. Los datos de presión fiscal correspondientes a 2020, los últimos comparables disponibles, revelan que el tipo máximo del IRPF aplicable en España se encuentra en la parte media del listado (puesto 15, ver tabla adjunta). El marginal llega al 43,5% en Madrid, con algunos de los tipos regionales más bajos, y llega al 48% en Cataluña y los territorios con mayores tipos, pero en ambos casos quedan lejos del 55,9% de Dinamarca, el 54% de Grecia, el 53,1% de Bélgica, el 53% de Portugal, el 52,3% de Suecia, o el 51,5% de Francia, según la información recopilada por Gestha, la asociación des técnicos del Ministerio de Hacienda.

Incluso teniendo en cuenta el alza fiscal introducida en los Presupuestos Generales del Estado de 2021, que eleva en dos puntos el tipo a partir de los 300.000 euros de renta anual (hasta el 45,5% en Madrid o el 50% en Cataluña), los umbrales están en línea con los tipos de 2020 del 49,5% en Países Bajos, el 47,5% en Alemania, o el 47,2% en Italia. Y todos ellos, en cualquier caso, multiplican el gravamen aplicado por Andorra. Solo Rumanía y Bulgaria igualan el tipo máximo del 10% en renta, si bien allí los trabajadores cargan con todas las cuotas sociales, explican en Gestha. Es decir, que ningún gran país de la UE podría competir con la baja fiscalidad del Principado, si bien su cercanía eleva el atractivo que puede suponer para los contribuyentes españoles. Francia tiene otros focos, como Mónaco, explica José María Mollinedo, secretario general de Gestha, que alerta de un foco de elusión fiscal que insta a atajar.

“En Andorra hay 20.000 españoles viviendo, de 80.000” habitantes que tiene el país, detalló ayer Gascón, que explicó que la cercanía geográfica y la actividad del país puede atraer a contribuyentes “por razones personales, familiares, laborales, de estudios, e incluso tributarias”, siendo lícito. A partir de ahí, lo que debe hacer la Agencia Tributaria es, “en aquellos casos donde hay indicios de que la deslocalización no sea real, que es ficticia, actuar y confirmar dónde reside realmente el contribuyente teniendo en cuenta los días de residencia, dónde está su centro vital de intereses, su entorno familiar, etc”.

“El verdadero debate no es qué opinas tú de que un youtuber haya dicho que se va a vivir fuera de España por razones fiscales”, defendió Gascón, sino “qué harías tú si tuvieras 30 años e ingresos anuales de seis ceros, un grupo de amigos que vive en el otro territorio y una situación personal y familiar que te permite marcharte sin grandes ataduras. Porque si dudas según el importe que cobras tenemos un problema de conciencia fiscal”.

El resto, dijo sin citar expresamente argumentos de youtubers como el Rubius o Wall Street Wolverine, son “excusas”. “La corrupción, el mal uso de los ingresos públicos o el despilfarro no son problemas sistémicos, sino problemas a detectar y corregir, pero no pueden servir de excusa para decir yo no contribuyo”, concluyó.