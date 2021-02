UGT propone que parte de los fondos para digitalizar empresas se inviertan en la jornada de cuatro días

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, se ha reunido hoy con el líder de Más País, Íñigo Errejón, para abordar la posible implantación de la semana laboral de cuatro días, algo que ha empezado a ensayarse con un programa piloto pactado por esta formación política con el Gobierno. En este escenario, el dirigente sindical ha propuesto que se aborde esta posible reducción de la jornada laboral semanal en el contexto de los planes de digitalización de las empresas con el dinero que llegará de los fondos europeos de reconstrucción por la pandemia.

"Muchas empresas van a acelerar sus planes de digitalización con el dinero que va a llegar a los Estados de la Unión Europea. Ahí el factor de reducción de jornada se puede poner encima de la mesa", ha dicho Álvarez tras el encuentro con Errejón. Si bien, ha añadido que las nuevas tecnologías que permitirán dicha digitalización requerirá formación permanente de los trabajadores, por lo que "una parte de esta jornada reducida que no se dedique al trabajo se puede ocupar en la formación del trabajador", según el líder sindical. En su opinión, se trataría de que emplear ese día que no se trabaje en formación sea algo obligatorio, para que la formación permanente "no dependa de lo que quiera la empresa o del interés del propio trabajador".

Por su parte, Errejón ha aclarado que los 50 millones que se van a emplear en el proyecto piloto pactado con el Ministerio de Industria, irán destinados a mitigar las pérdidas de salario de los trabajadores que vean reducida su jornada y otros costes que pueda derivar este plan. Asimismo, ha anunciado que tras las reuniones con los líderes sindicales, Mas País presentará también esta propuesta a las organizaciones empresariales, que ya se han mostrado claramente contrarias a esta medida.

Álvarez ha recordado que, gracias a la tecnología, "para producir un bien o un servicio se necesitan menos horas que hace cinco, diez o quince años" por lo que ese tiempo que no se emplea en la producción "no puede recaer exclusivamente en el abaratamiento del los precios del producto, en el beneficio a los accionistas o en la propia digitalización sino que tiene que revertir también en los trabajadores y en el acceso al empleo de quienes no lo tienen".

Dicho esto, el líder sindical ha recomendado a Errejón que "siga" la implantación de los proyectos piloto acordados con el Gobierno porque, según ha reprochado Álvarez, el Ejecutivo "tiene fácil prometer, pero quienes llevamos un tiempo de relación con ellos, sabemos que luego llevar las cosas al BOE, les es más complicado".