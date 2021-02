Cuáles son los brókeres más caros y más baratos para invertir

Escoger el bróker con comisiones más bajas y con un buen servicio es uno de los pasos más importantes para aquellas personas que opten por entrar en el mercado bursátil. Cometer el error de confiar en la plataforma inadecuada puede incluso llevar a la pérdida completa del dinero si se cae en la influencia de una entidad que opere de forma ilegal. Por ello, siempre es primordial consultar en la CNMV si la plataforma cuenta con autorización para ofrecer servi­cios de inversión. Una vez asegurada la legalidad, cabe preguntarse cuál es la mejor opción de entre todo el escaparate.

Hay distintas formas de entrar en el mercado de renta variable, que pasan desde la compra de acciones por cuenta propia, la adquisición de participaciones en fondos de inversión o la operativa derivados. Cada una tiene sus particularidades y comisiones asociadas. En el gráfico adjunto se comparan las tarifas por comprar acciones, sin entrar en fondos o derivados.

Dos mundos

Si se observan las distintas comisiones por la compra de acciones, hoy por hoy existen dos mundos bien diferenciados. De un lado están las nuevas plataformas online, que apuestan por la gratuidad de la compra de acciones. En este segmento se encuadrarían firmas como eToro, XTB o la estadounidense Robinhood. Estas compañías optan por basar sus modelos de negocio en otras fuentes de ingresos que no sean las comisiones “tradicionales”, lo cual no significa que no cobren otro tipo. Por ejemplo, en el caso de las dos primeras sí cobran comisión por retirar dinero de su plataforma. En concreto, eToro cobra cinco dólares por retirada, mientras que XTB pide 20 euros si se sacan menos de 200 euros. Si la retirada está por encima de esa cifra, es gratuita, así como si se trata de una retirada para retirar de la cuenta el remanente que quedaba.

En el supuesto de Robinhood, protagonista del movimiento que ha movilizado a los minoritarios en Wall Street, sus ingresos provienen de una suscripción prémium que da acceso a servicios como datos en tiempo real y de la venta de la ejecución de las operaciones a otras grandes firmas, que tratan de sacar partido de las economías de escala.

En el otro grupo se encuadran los intermediarios con un modelo más tradicional, como pueden ser los bancos, existiendo, eso sí, una amplia diferencia en el rango de comisiones que cobran cada uno de ellos. En el caso de querer invertir en acciones españolas, el Banco Santander y el BBVA cuentan con las tarifas más bajas al cobrar 3 euros por operación si se cumplen ciertos requisitos. En el lado opuesto, CaixaBank y Abanca están entre los más caros con 10 y 9 euros respectivamente. En operaciones internacionales de nuevo gana BBVA gracias a su Tarifa 4, la más bonificada de todas, que permite pagar 10 euros por transacción. A caballo entre los dos mundos, se encuentran firmas como Degiro, que aunque cuentan con un modelo tradicional de comisiones, estas son más bajas. En concreto, en Degiro las comisiones ascienden a 2 euros por la compra de valores nacionales y oscilan entre los 0,5 dólares y los 4 euros en función de la Bolsa internacional escogida.

Primavera minorista

En 2020, según el balance de los mercados operados por Bolsas y Mercados Españoles (BME), el volumen de negociación en renta variable española alcanzó los 429.336,9 millones de euros, un 8,6% menos que en 2019. Pese a la caída en la cifra de dinero, la realidad fue muy diferente en lo que a número de transacciones se refiere. Las negociaciones del conjunto del año en renta variable ascendieron a 55,7 millones, lo que supone un crecimiento del 49,6% respecto a 2019. Y ese crecimiento tuvo mucho que ver una mayor afluencia de pequeños inversores que no dudan en operar pese a contar con un menor capital.

Joaquín Robles, analista de XTB, cuenta que la firma para la que trabaja notó ese mayor interés de los minoristas. “Durante el año 2020 hemos tenido un crecimiento muy fuerte, en la parte alta de los dobles dígitos, por varios factores. Yo creo que el primero pudo ser el confinamiento, mucha gente estuvo recluida en casa y recurrió a muchos negocios online, se puso al día en sus inversiones, gente que quería sacar tiempo para invertir en Bolsa lo tuvo en el confinamiento y ahí tuvimos muchísimas personas interesadas. Luego también la volatilidad que hubo llamó la atención de muchos inversores, igual que las fuertes caídas que dieron la oportunidad de crear carteras”, expone.

Según los datos de resultados de XTB, la compañía registró en 2020 la mayor cifra de ingresos y beneficios de su historia. Con unos ingresos de 178,3 millones de euros (un incremento del 233,4% frente a las cifras de 2019), y un beneficio neto consolidado de 89,9 millones de euros (un incremento anual del 597,4%). El grupo logró incorporar a su firma más de 112.000 clientes durante 2020, lo que supone un 206,5% más que en el año anterior. Actualmente la empresa cuenta con más de un cuarto de millón de clientes.

El experto señala que los canales de formación de XTB han vivido un fortísimo aumento de la demanda, triplicando la audiencia de sus cursos y multiplicando por diez las visualizaciones de vídeos educativos en YouTube.

Consejos para el pequeño inversor

Si se es un pequeño inversor que quiere ir por libre, tener en cuenta las tarifas de los diferentes brókeres es aún más importante si cabe. “Si el inversor quiere ir por su cuenta con unos 10.000 euros lo acertado de la elección depende de cuántas transacciones se tenga pensado hacer”, explica Laurent Amar, cofundador del comparador de precios de productos bancarios HelpMyCash. “Si se van a hacer muchas, quizás prime más uno que cobre menos por cada una”, recomienda. Olivia Feldman, cofundadora de la misma firma, resalta la importancia de tener en cuenta lo que se quiere hacer antes de nada. “Si vas poco a poco, invirtiendo mes a mes, las comisiones te pueden llegar a comer más rentabilidad. Si metes 100 euros cada mes y pagas 10 de comisión te va a ser muy costoso. Por eso es importante entender la estructura de comisión basándose en cómo vas a invertir tú”.

Los expertos del comparador de productos bancarios HelpMyCash aconsejan entender muy bien a través de quién se va a operar y hacerlo solamente en aquellos productos que se comprendan realmente cómo funcionan. “Para decidir plataforma hay que entender dos cosas; primero las comisiones y segundo a qué te dan acceso. Si hay alguien que invierte a través de un bróker que cobra pocas comisiones, pero solo le dan acceso por ejemplo a acciones y no a fondos el tipo de producto es limitado entonces y automáticamente su capacidad de diversificación es menor y su riesgo mayor”, afirma Amar.

Amar describe el panorama inversor español como un mercado un tanto peculiar. Con una menor tradición de inversión en Bolsa que otros países y una mayor preferencia hasta el momento por el ladrillo, según el experto, mucha gente ha desembarcado en Bolsa de forma abrupta. Esto conlleva algunos riesgos. “Es un mercado donde hay un peligro para el consumidor o el pequeño ahorrador porque hay un desequilibrio entre el conocimiento y el riesgo. La gente escucha historias de que alguien ha ganado un 300% durante el Covid y se ponen a invertir. La gente invierte en acciones de Tesla, en Amazon, empresas que suben. Por ahora tienen suerte. El día que haya algún problema puede llegar la sorpresa desagradable”, advierte.

Dominio bancario

Los dos cofundadores de HelpMyCash, al reflexionar sobre lo bancarizada que se encuentra la inversión en España, argumentan que muchas veces no es que el cliente acuda al banco buscando invertir, sino que es el banco el que va en busca del cliente con proposiciones. “El banco, en su argumento comercial, explica que al ser un banco tiene el mejor asesor, el mejor consejo, el mejor departamento de análisis y entonces sabe en qué invertir. Cuando se demuestra que la rentabilidad no es buena entonces la respuesta es ‘sí a ti te parece que no es buena, pero realmente lo que hemos hecho es encontrar el mejor equilibrio entre rentabilidad y riesgo’. Si miras la rentabilidad y el riesgo de lo que proponen los bancos, no suelen ganar más que el mercado casi nunca y también pierden cuando pierde el mercado”, reflexiona Amar.

Los expertos puntualizan que no es que no recomienden no invertir con los bancos, sino hacerlo cuando realmente compense al inversor. "Aquí la pregunta es si quieres pagar a alguien para gestionar tu dinero o gestionarlo tú mismo. Si quieres que gestionen tus acciones y alguien en el banco es absolutamente experto en un sector a lo mejor te sale a cuenta. Si eres tú quien se encarga de invertir, no necesitas realmente al banco y puedes hacerlo a través de un discount bróker con comisiones bajas, o Incluso. En un banco que te lo haga barato, que también hay bancos que te permiten operar a un precio bajo".

A modo de conclusión, el experto cuenta que invertir es algo bueno, especialmente, si se es joven. "Cuando eres joven tienes el arma absoluta: el tiempo. Entonces, el riesgo se minimiza porque si va mal puedes esperar. No tienes que ser un gran experto de las finanzas, pero si entiendes más o menos en qué inviertes, te debería ir bien".