La mentalidad y el consumo milenial se hace un hueco en la inversión

Las tecnológicas fueron las ganadoras en Bolsa en 2020 junto con las farmacéuticas. Los principales parqués europeos, salvo el Dax alemán, cerraron el año en rojo lastrados por la pandemia, mientras al otro lado del Atlántico los selectivos subieron como la espuma tras superar los primeros meses del Covid-19, con el Nasdaq a la cabeza, que se anotó un 43,64%. El peso de las grandes tecnológicas permitió allí una recuperación inconcebible en el Viejo Continente, donde la presencia del sector en Bolsa es prácticamente nula.

La inversión temática ha ido ganando terreno en los últimos años pasando de poner el foco en sectores o geografías concretas a hacerlo en las megatendencias, es decir, los motores de crecimiento del futuro. La tecnología se sitúa a la cabeza gracias a la transformación digital que esta viviendo la sociedad y que se ha acelerado aún más en los últimos 12 meses debido a las necesidades de teletrabajo, comercio online o comunicaciones a distancia derivadas de la situación sanitaria. A ello se unen los hábitos de consumo de los mileniales, ya en la treintena y con unos ingresos relativamente estables, que consultan de forma constante sus redes sociales, dan una gran importancia a los dispositivos tecnológicos más innovadores, consumen a través de internet los contenidos audiovisuales y realizan las compras de forma online.

Todo ello está teniendo sus repercusiones en Bolsa, como muestra el MSCI ACWI IMI Millennials Index, que reúne a empresas cuyos ingresos se beneficiarán de las preferencias de esta generación. El año pasado la rentabilidad del índice alcanzó el 43,57%, frente al 16,81% de su hermano mayor, el MSCI All Country World Investable Market Index.

Las gestoras se han sumado a este tren y ya son varias las que cuentan con fondos que invierten en empresas cuyo público mayoritario pertenece a esta generación. De hecho, Lyxor cuenta con un fondo, el Lyxor MSCI Millennials, que toma como referencia el índice antes mencionado. Asimismo, Goldman Sachs también ha apostado por estas inversiones y logra una rentabilidad anualizada del 25,16%. Entre las mayores posiciones del Goldman Sachs Global Millennials están Amazon y Alphabet.

Los inversores también tienen a su disposición carteras centradas en estos valores. Renta 4 comenzó a hacerlo hace año y medio y hoy ofrece hasta nueve carteras denominadas Millennials: centradas en las principales empresas del Nasdaq, en la inteligencia artificial, los juegos online, la conducción autónoma o incluso las criptodivisas. Estas carteras tienen una "vocación global", pero por su composición invierten principalmente en empresas asiáticas y estadounidenses y en el último año han logrado rentabilidades por encima del 50% e incluso del 100% en algunos momentos, apunta el responsable del área de Client Solutions de Renta 4, Juan Sánchez del Campo. No obstante, subraya que los mileniales también guían sus inversiones por criterios ESG (factores medioambientales, sociales y de gobierno corporativo).

'Baby boomers'

En Lazard han ampliado el segmento de edad para centrarse en empresas que se beneficien de las tendencias de consumo de los retirados (baby boomers y generación silenciosa) y la población de reemplazo (mileniales y centeniales). Así dan cabida a empresas pertenecientes a cuatro grupos de actividad: generación digital, gestión de patrimonios e innovación financiera, economía de la experiencia y salud y cuidados. Con ello, a diferencia de los ejemplos antes mencionados, la cartera incluye, entre las 55 empresas que la componen, una firma española, Inditex, además de varias europeas.

Aunque no es necesario haber nacido en la década de los ochenta o los noventa para apostar por estos fondos, los inversores más mayores son más reticentes a ello. No obstante, Sánchez apunta que la inversión de los mileniales tiene una peculiaridad que está generando ciertos "problemas" y es que suelen "hacer inversiones periódicas, pero muy pequeñas, de 100 euros mensuales, que a veces no cumplen el mínimo para entrar en los fondos", explica.