La energía, un lujo para el 12% de los hogares españoles

Cañada Real. Los 4.000 vecinos de este asentamiento en la periferia de la capital y sus cien días sin luz ni calefacción en plena ola de frío han protagonizado la cara más cruda de la pobreza energética. “La compañía no está cortando el suministro ni lo ha hecho en los 25 años que lleva allí. Las interrupciones se producen por sobrecargas derivadas de consumos no localizados”, aseguran desde Naturgy. En solo dos días y guiados por el alcalde de Rivas, desenganchando esos focos ilegales que hacían saltar los contadores, algo se ha podido solucionar, pero parece que el real decreto del 23 de diciembre, que garantiza el suministro a los más vulnerables, no es suficiente.

Emergencia. “Tanto humanitaria como sanitaria”, así describe Paca Blanco, de Ecologistas en Acción, lo sucedido en la Cañada Real Galiana; incluso habla de “genocidio, porque estas situaciones siempre acaban en tragedias. La luz debería ser un derecho, no un negocio. Es hora de que las eléctricas despierten de su sueño; invertir más y, quizás, nacionalizar”.