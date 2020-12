Allfunds se inclina por debutar en Euronext y dejar de lado a BME

El accionista compartido de Six y de la plataforma

Credit Suisse. El banco suizo es el segundo mayor accionista de Six, es el grupo propietario de BME, con un 15% del capital. Su papel en la elección del mercado en el que debute Allfunds, si todo llega a buen puerto, será relevante. Salvo sorpresa mayúscula será uno de los coordinadores de la salida a Bolsa. No en vano, él mismo es accionista de referencia, con un 13,95% del capital, de la plataforma que pilota como consejero delegado Juan Alcaraz. Los deseos de este último no pasan precisamente por el estreno en BME, principalmente por su enemistad con Javier Hernani debida a una controversia en una operación de compra de dos fintechs. BNP Paribas, el otro banco accionista de Allfunds, y con más porcentaje que Credit Suisse –22,5%– es partidario de Euronext. De hecho, el banco de origen galo es dueño del 2,2% de las acciones de la empresa que tiene como CEO a Stéphane Boujnah. La salida a Bolsa de Allfunds, todavía a falta de saber qué porcentaje se colocará en el mercado, rivalizará con la de la filial de renovables de Repsol, a la que Barclays tasa en 4.100 millones de euros. Esta última, en cualquier caso, tendrá lugar en BME, si finalmente se ejecuta.