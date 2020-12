Londres y Bruselas retoman contactos sin tiempo y con pocas expectativas: la libra cae el 1%

Los equipos negociadores de la Unión Europea y el Reino Unido retoman esta mañana las negocaciones sobre la relación comercial de ambos bloques posterior a la salida efectiva de Londres del mercado común, el próximo fin de año. Las conversaciones se interrumpieron anoche sin avances, y el margen de maniobra para alcanzar un acuerdo es escaso: Las expectativas son pesimistas tanto en las delegaciones como en los mercados: la libra esterlina baja un 1% contra el euro.

El negociador europeo Michel Barnier ha informado a los diplomáticos de los 27 miembros del bloque desde primera hora de la mañana, después de que las negociaciones de Brexit se interrumpieron alrededor de la medianoche. Según Reuters, ha transmitido que la pelota está en el lado británico y que varios obstáculos están aún por ser salvados, en un tono pesimista. En todo caso, queda pendiente una llamada esta tarde entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro británico, Boris Johnson.

"Horas decisivas para el futuro de las relaciones entre la UE y el Reino Unido: el jefe negociador de la UE, Michel Barnier, ha comenzado a informar a los embajadores de la UE sobre el estado actual de las negociaciones del Brexit", tuiteó el portavoz de la presidencia alemana de la UE, Sebastian Fischer.

En paralelo, un funcionario de la UE indicado a Bloomberg que las expectativas de un acuerdo dentro de las próximas 24 horas son bajas. La UE ha insistido en la cumbre a 27 que comienza el jueves ahora marca el plazo efectivo para un acuerdo, y que no habrá negociación más allá del miércoles. Numerosas voces europeas están presionando a Londres para que muestre de inmediato señales de su compromiso con la negociación.

"Las cosas están en el filo de la navaja y la situación es seria. Mi instinto me dice que está al 50%", aseguró el Primer Ministro Irlandés Micheal Martin dijo en una entrevista con la emisora RTE el domingo. "No puede uno ser demasiado optimista acerca de una resolución".

En unas declaraciones a la BBC, el secretario británico de Asuntos Exteriores, James Cleverly dijo no obstante que no es una sorpresa que las negociaciones prosigan hasta "el último momento" y resaltó que el Reino Unido negociará "hasta el punto en el que no hay más que negociar o hasta que se consiga un acuerdo". "Si bien hubiera sido bueno haber tenido algo antes, no es totalmente sorprendente de que vayamos hasta el último momento".

Posteriormente, el portavoz de Downing Street insistió en que sigue habiendo diferencias significativas, incluidas las referidas a la pesca, y que el Gobierno está trabajando con las empresas para el final del proceso de transición, haya o no acuerdo. Si bien la agencia Bloomberg informó de avances en las negocaciones pesqueras, Barnier ha descartado que el acuerdo esté cerca en este aspecto. Con todo, el principal campo de batalla sigue siendo la competencia. Bruselas exige que las empresas británicas no tengan acceso libre al mercado europeo si no se garantiza un equilibrio en las reglas del juego como ayudas de estado, legislación laboral o ambiental.

El Reino Unido dejará el mercado único europeo el 31 de diciembre, con o sin acuerdo. La ruptura sin acuerdo supondrá el establecimiento de aduanas y controles fronterizos entre los dos bloques, lo que supondrá una importante disrupción en el comercio. Los parlamentos europeos y del Reino Unido todavía deberán ratificar un eventual acuerdo.