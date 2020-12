Rafael Bunzl (Intermoney): “Estamos dispuestos a evaluar posibles compras de brókeres y gestoras”

Con más de 30 años de experiencia en los mercados, Rafael Bunzl, austriaco aunque nacido en Madrid, pilota como director general CIMD Intermoney. Este grupo, con 47 años de historia financiera en España, más de 330 empleados y 10 compañías, es la mayor firma independiente en intermediación institucional, consultoría, gestión de activos y titulización en los mercados financieros y de energía del sur de Europa. Bunzl avisa de que es difícil que “coexistan tantas sociedades y agencias de valores en un mercado cada vez más pequeño”. Y afirma que haber capitalizado en los años de bonanza casi 50 millones les permite estar en “una situación relativa algo más protegida”.

¿La Bolsa ya ha descontado lo peor de la pandemia?

La bajada de marzo ante el cisne negro del Covid no era esperada. Ni esta subida tan abrupta. Aunque podríamos haberla previsto al ver con la fuerza que estaban dispuestos a intervenir los bancos centrales y los gobiernos. Soy un firme defensor de un asset allocation adecuado más que de adivinar los movimientos del mercado, y de ponernos en manos de especialistas para el porcentaje de cartera que queremos tener en renta variable.

¿Hay una burbuja.com 2.0, con el Nasdaq en niveles nunca vistos?

Me dan vértigo estos niveles, pero también lo es que los flujos reales de ingresos de las FAANG [Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google] no tienen nada que ver con los ingresos que tenían las empresas que explotaron en el año 2001.

¿Qué margen existe en la renta fija soberana con los rendimientos por los suelos?

Hace tiempo que no me gusta la renta fija soberana, aunque haya seguido encareciéndose en precio y bajando de rentabilidad. En un mercado intervenido por las compras del BCE, estas rentabilidades no son, desde nuestro punto de vista, ni mucho menos atractivas.

¿Y en la deuda corporativa?

En marzo hubo grandes sustos en la renta fija corporativa. Somos más partidarios, en el caso de carteras grandes –pues la inversión mínima suele ser de mayor cantidad–, de invertir en activos alternativos, como el fondo de capital riesgo de inversión en renovables que hemos creado recientemente.

¿Qué impacto tendrá la revalorización del euro, en máximos desde inicios de 2018, en torno a los 1,22 dólares?

Una revalorización del euro siempre afecta negativamente a nuestras economías, pues las exportaciones se hacen más caras. En todo caso, nuestros analistas prevén un dólar a lo largo del año que viene en cotas de 1,20-1,21 billetes verdes, muy cerca de los niveles actuales. Creo que el impacto de una posible salida a esta pandemia es más importante.

¿Volverá el petróleo a situarse por encima de 70 dólares por barril de Brent como hace dos años?

No creemos que esto suceda. La evolución de las energías renovables, los avances tecnológicos que rodean a estas energías y el empuje decidido por parte de las autoridades, en muchas partes del mundo, hacia energías limpias, bajarán a medio plazo la demanda de petróleo. Un precio alto acelerará este proceso, y no creemos que interese a nadie.

¿Los bancos centrales frenarán su artillería anti-Covid una vez que esté disponible la vacuna?

No parece que hoy en día lo hagan, queda mucho trabajo para recuperar este impacto tan brutal que han tenido nuestras economías.

Tenemos una fusión bancaria aprobada (CaixaBank-Bankia) y otra en negociaciones (Liberbank-Unicaja), tras romperse la de BBVA y Sabadell. ¿Habrá más?

Nos hemos convertido en el país con el sector bancario más concentrado de Europa, y un exceso de concentración no es bueno para el usuario, pues tendremos pocas alternativas. Los servicios bancarios, en general, serán más costosos.

¿Cuál es su visión del sector financiero con el precio del dinero bajo cero por un tiempo previsiblemente muy largo?

Es difícil que el sector financiero tenga buenos resultados con los tipos bajo cero. Pero, como he dicho, con pocos bancos todos nos estamos acostumbrando a que nos cobren por los servicios bancarios, y creo que los bancos españoles son un ejemplo por su capacidad de acometer fusiones y sobrevivir a estos tiempos difíciles.

¿Qué impacto ha tenido Mifid en el sector financiero y en el grupo CIMD Intermoney?

En cuanto al análisis y la ejecución de renta variable, el impacto ha sido brutal y no ha beneficiado a nadie. Los ingresos de este sector se han visto tan perjudicados que casas de primera fila a nivel europeo han dejado de prestar el servicio de ejecución a clientes institucionales. Además, muchas empresas medianas y pequeñas han dejado de ser analizadas. Y el coste de la diferencia entre el precio de compra y el de venta que en cada momento existía pre-Mifid y el que existe ahora encarece el precio del inversor por muchísimo más que los ahorros que teóricamente se han conseguido. La tasa Tobin tampoco ayudará a esta situación.

¿Cómo afronta CIMD Intermoney todo esto?

Seguimos creyendo en dar servi­cio con un equipo sólido, muy profesional y volcado en el cliente institucional, pero no siempre es fácil mantener la moral alta. Por suerte, somos un grupo muy diversificado y en continua evolución, lo cual ha compensado en parte el impacto que hemos sufrido en la actividad de renta variable.

¿Habrá más consolidación entre grupos independientes?

Igual que en el sector bancario, es difícil que coexistan tantas sociedades y agencias de valores en un mercado cada vez más pequeño. Al haber capitalizado a lo largo de los años de bonanza hasta casi 50 millones los recursos propios del grupo nos permiten estar en una situación relativa algo más protegida.

¿CIMD Intermoney está dispuesto a crecer con compras?

Creemos más en el crecimiento orgánico, pero siempre estamos dispuestos a evaluar posibles alternativas que nos hagan crecer, tal y como hicimos en el pasado con la adquisición de nuestra gestora portuguesa IMGA, que junto a nuestra actividad de gestión en Madrid nos permite estar gestionando casi 3.500 millones de euros.

¿Qué supondrá para el usuario la plataforma de análisis que CIMD Intermoney acaba de lanzar?

Nuestra plataforma www.intermoneyresearch.com pretende poner a disposición de personas cercanas al mundo financiero la mayoría del análisis que producimos en la casa a un precio muy asequible (25 euros al mes para estudiantes y séniors, 50 para el resto). Consideramos que no existe en estos momentos un análisis independiente y de calidad a un precio tan asequible. Además, también existe la versión Premium y Platinum para clientes institucionales. Compartir con los clientes nuestra capacidad de análisis nos hace más comprometidos con el entorno financiero.