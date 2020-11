Vacunas contra el Covid 19: cuáles son sus efectos secundarios y otros inconvenientes

Pfizer y BioNTech, Moderna, Astrazenca y Oxford… Las vacunas más adelantadas se preparan para pedir autorización por la vía de urgencia para su uso y empezarán a ser suministradas a lo largo de diciembre y principios de 2021. Todas han informado de altos niveles de seguridad, lo que no evita algunos efectos secundarios leves o moderados que, en general, desaparecen poco tiempo después del suministro.

1. BNT162b2 (Pfizer y BioNTech)

La vacuna de Pfizer y BioNtech es la más adelantada entre los proyectos en desarrollo contra el Covid 19. Las compañías has solicitado a los reguladores sanitarios en EE UU la autorización de uso de emergencia de su vacuna y está previsto que reciban luz verde a mediados de diciembre.

Pfizer y BioNTech fueron las primeras en anunciar resultados esperanzadores sobre su vacuna, el pasado 9 de noviembre. Según las compañías, en última etapa de ensayos con miles de voluntarios (la fase III) se ha dado un 95% de efectividad para prevenir la patología sin grandes riesgos de seguridad.

Los ensayos realizados hasta ahora no han mostrado ningún efecto adverso de gravedad, tal y como han destacado las compañías en sus comunicados. Sí hay efectos secundarios menores.

El estudio “no ha reportado ningún problema de seguridad importante relacionado con la vacuna”, aseguraban Pfizer y BioNTech. Los datos de un subconjunto de 8.000 participantes de 18 años o más en el estudio de fase 2/3 demuestra que “la vacuna fue bien tolerada” y que la mayoría de los efectos adversos “se resolvieron poco después de la vacunación”. Los únicos eventos adversos reportados de Grado 3 (graves) con una frecuencia mayor o igual al 2% después de la primera o segunda dosis fueron fatiga en el 3,8% de los casos y dolor de cabeza en un 2% después de la segunda dosis. Los voluntarios mayores tendían a informar menos eventos adversos y más leves después de la vacunación.

La vacuna de Pfizer y BioNTech puede convertirse en la primera que utiliza la tecnología conocida como ARN. Se inyectan en el cuerpo una pequeña secuenci de instrucciones genéticas bautizadas ARN,creada en el laboratorio que "indica" a las células del cuerpo a producir un antígeno específico contra el coronavirus.

La ventaja es que esta vacuna con esta técnica es más fácil y rápida de producir. Las exigencias de equipo y de laboratorio, son menores. El mayor inconveniente que s necesario conservarla a una temperatura inferior a 70° bajo cero para evitar que pierda efecto, es decir, necesita cámaras especiales para su conservación.

2. mRNA-1273 (Moderna)

La vacuna de Moderna también forma parte de las candidatas basadas en la tecnología ARN. Los resultados de sus estudios, en los que participaron 30.000 personas en EE UU, apuntan a una tasa de efectividad similar a la de Pfizer y BioNTech, del 94,5%.

En este caso, tampoco se observó ningún “problema de seguridad significativo” según comunicó la compañía. “Una revisión de los efectos adversos reportados indicó que, en general, la vacuna fue bien tolerada”, añade. La mayoría de los efectos secundarios fueron de “gravedad leve o moderada”. Los efectos de grado 3 (graves) con una frecuencia mayor o igual al 2% después de la primera dosis incluyeron dolor en el lugar de la inyección (2,7%), y después de la segunda dosis incluyeron fatiga (9,7%), dolor de músculos (mialgia), en un 8,9% de los casos; dolor de articulaciones (artralgia), en el 5,2%.; dolor de cabeza (cefalea) en el 4,5%; otros dolores no especificados (4,1%) y eritema o enrojecimiento en el lugar de la inyección (2,0%). Los efectos secundarios “fueron generalmente de corta duración”.

La vacuna de Moderna se conserva a una temperatura de 20º bajo cero, frente a los 70 bajo cero que necesita la de Pfizer y BioNTech, lo que supone una ventaja para su mantenimiento.

Moderna prevé solicitar autorización a EE UU para la distribución de su vacuna durante estas semanas. También prevé enviar la petición a la Unión Europea.

3. AZD1222 (AstraZeneca y Universidad de Oxford)

Astrazeneca y Oxford han anunciado que el estudio llevado a cabo en el Reino Unido y Brasil sobre su vacuna demostró que era muy eficaz para prevenir el COVID-19, y no se informaron hospitalizaciones ni casos graves de la enfermedad en los participantes que recibieron la vacuna. Es eficaz, de media, en un 70% de los casos y puede alcanzar una protección de hasta el 90%.

“No se han confirmado eventos de seguridad graves relacionados con la vacuna”, señaló la compañía en un comunicado. AZD1222 fue bien tolerado “en ambos regímenes de dosificación”.

Aunque los datos definitivos de esta vacuna aun no se conocen, los efectos secundarios reportados en una fase anterior del estudio de esta vacuna fueron similares a los de las anteriores. Fatiga, dolor de cabeza, febrícula y mialgia fueron los reacciones adversas sistémicas más reportadas, según The Lancet. Todos ellos desparecían al poco tiempo de la administración y la incidencia bajaba con la segunda dosis. Ninguno reportó fiebre (más de 38º).

En septiembre, AStrazeneca y Oxford interrumpieron los ensayos clínicos de suvacuna ante una reacción adversa de un participante. Pocos días después, la institución académica dijo que consideraba seguro seguir adelante con las pruebas

La AZD1222 pertenece al tipo de vacunas de vectores virales no replicantes. Esto es, se formó a partir de un adenovirus, un tipo de virus que no afecta y que no es capaz de reproducirse. En su interior se insertó código genético del SARS-CoV-2, para provocar una reacción del sistema inmunológico.

Esta vacuna tiene ventajas en su distribución. Se conserva a una temperatura de entre 2º y 8º (cualquier nevera) frente a la exigencia de la vacuna de Pfizer (70º bajo cero) y de Moderna (20º bajo cero si se almacena más de 30 días)