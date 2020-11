Escrivá adelanta un crecimiento de 40.000 afiliados a la Seguridad Social en octubre

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, adelantó este lunes que el número de cotizantes ha crecido en unas 40.000 personas durante el mes de octubre, en términos desestacionalizados, gracias especialmente a una evolución positiva en sectores como el comercio y la sanidad.

Escrivá anunció en una entrevista en Antena 3, recogida por Servimedia, que los datos de empleo que el Gobierno de España dará a conocer pasado mañana reflejan que el mes de octubre ha sido "bastante bueno" para la Seguridad Social e incluso fue optimista sobre el comportamiento del Producto Interior Bruto en los meses previos, que cree que llevarán a una revisión "al alza del crecimiento" de la economía nacional a la vista de la "recuperación clara" tras la recesión del confinamiento de primavera.

El ministro destacó que, a pesar de las restricciones de movimientos que se están decretando en muchas comunidades para atajar el alza de casos de Covid-19, el comportamiento del empleo ha sido "bastante bueno" con un "crecimiento neto" de la afiliación a la Seguridad Social de unas 100.000 personas en términos estacionalizados, que redujo a 40.000 si se analizan de forma desestacionalizada.

Escrivá explicó que "hay sectores como la hostelería donde se van a destruir 30.000 empleos más" respecto a la evolución habitual en octubre de años anteriores y admitió en que el sector educativo "también estamos un poco por debajo" porque algunos ámbitos no se han recuperado del todo.

Frente a esta evolución "un poco por debajo" en hostelería y educación, señaló que los empleos administrativos, en comercio y sanidad "van claramente mejor que un octubre normal y el neto son esos 40.000" afiliados a la Seguridad Social que se conocerán el miércoles cuando el Gobierno dé a conocer la estadística completa de pasado mes.

Por otro lado, Escrivá ha asegurado que no le "consta" que se vaya a producir un cierre domiciliario inminente en España. "No me consta. Esta pandemia hay que monitorizarla continuamente, hay que evaluar muy bien", ha señalado el ministro, que ha defendido que hay que evaluar las distintas medidas de restricción impuestas por el Gobierno para frenar el Covid-19.