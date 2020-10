Sanidad publica la orden que fuerza las restricciones; Madrid tendrá 48 horas desde que le sea notificada

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves la resolución del Ministerio de Sanidad que salió adelante ayer en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud y que supone la aplicación de nuevas restricciones en las ciudades con una elevada incidencia de coronavirus. Será de obligado cumplimiento, y dará a la comunidad de Madrid, una vez que se notifique oficialmente, un plazo de 48 horas para aplicar las medidas, dado que ya sus indicadores sanitarios ya superan los umbrales determinados por Sanidad. La capital y varias ciudades de la región están, así, abocadas a un confinamiento perimetral y a la limitación de aforos y horarios, o bien a una batalla legal entre las administraciones.

"Este acuerdo será de obligado cumplimiento para todas las comunidades y ciudades autónomas integrantes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud", señala el BOE, incluyendo las que han rechazado las medidas, como Madrid, Andalucía, Cataluña, Galicia y Ceuta. El ministerio cita la normativa sobre conferencias sectoriales que habilita el cumplimiento obligado de las resoluciones "cuando la Administración General del Estado ejerza funciones de coordinación de acuerdo con el orden constitucional de distribución de competencias del ámbito material respectivo".

La Comunidad de Madrid anunció ayer que no acataría esta orden y que estudiaba recurrir el acuerdo porque considera que no tiene validez jurídica. Así, mientras el ministerio de Sanidad se apoyó en la ley de Régimen Jurídico del Sector Público (artículo 151), el consejero Enrique Ruiz Escudero citó la ley de de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que señala que las recomendaciones del consejo se aprobarán por consenso. Hasta el mediodía de ayer, la Comunidad había rechazado aplicar restricciones por considerar imprescindible una normativa que unificase los criterios en España para aplicarlas.

El texto indica que las medidas deben aplicarse en un plazo de dos días desde que la orden aprobada se notifique a las Comunidades Autónomas: "Si a la fecha de notificación a la comunidad autónoma de la Declaración de Actuaciones Coordinadas ya existieran municipios en los que concurren las circunstancias [...], la comunidad autónoma correspondiente adoptará los actos y disposiciones que resulten precisos para dar cumplimiento a lo establecido en dicha Declaración en un plazo máximo de 48 horas desde en el momento en el que se produzca dicha notificación.

500 casos por 100.000 habitantes

En la práctica, la orden obligará a confinar las ciudades con más de 100.000 habitantes que superen una incidencia acumulada de más de 500 casos por cada 100.000 habitantes, más del 10% de positivos en las PCR y un índice de ocupación superior al 35% en las UCI. Todas están en la Comunidad de Madrid: Parla, Alcobendas, Fuenlabrada, Torrejón de Ardoz, Getafe, Alcorcón, Leganés, Móstoles, Alcalá de Henares y la propia capital.

Las medidas aplicadas consisten en prohibir la entrada y salida de los municipios afectados salvo por motivos como desplazamientos sanitarios, laborales, educativos y otras causas tasadas, como cuidado de menores, mayores o personas con discapacidad o la realización de trámites inaplazables. Esto prohibiría, por ejemplo, que los madrileños salieran de los límites de la capital. No obstante, más de un millón de habitantes de la comunidad están ya sujetos a este tipo de restricciones, en función de la incidencia del coronavirus en sus respectivas zonas sanitarias. También se limitarán las reuniones a seis personas, otra medida ya en vigor en toda la Comunidad de Madrid.

El borrador establece unas pautas y directrices en cuanto a los horarios y los aforos máximos en función del tipo de establecimiento. En los establecimientos y locales comerciales y servicios abiertos al público, el aforo máximo será del 50%. La hora de cierre no podrá superar las 22:00 horas, salvo las excepciones que se prevean.

En los establecimientos de hostelería y restauración y de juegos y apuestas, por su parte, el aforo máximo será del 50% en espacios interiores y del 60% en espacios exteriores. El consumo en barra no estará permitido, las mesas o agrupaciones de mesas deberán guardar una distancia de, al menos, 1,5 metros respecto a las sillas asignadas a las demás mesas o agrupaciones de mesas. También, la ocupación máxima será de seis personas por mesa o agrupación de mesas, no podrán admitirse nuevos clientes a partir de las 22:00 horas y la hora de cierre no podrá superar las 23:00 horas, a excepción de servicios de entrega de comida a domicilio.

Antes de indicar la falta de validez jurídica del acuerdo, la Comunidad de Madrid señaló ayer que consideraba insuficientes los tres criterios desarrollados por Sanidad, y pidió que se tuviera en cuenta la capacidad diagnóstica y hospitalaria. También pidió conocer la base científica del umbral de 500 casos por 100.000 habitantes (la Comunidad ha confinado zonas sanitarias a partir de 1.000 casos). También rechazó el confinamiento de toda la ciudad habiendo distritos de más de 100.000 habitantes que no superan el umbral.