Madrid se rebela contra el plan de Sanidad y asegura que no es válido

Minutos después de que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunciase un acuerdo en el seno del Consejo Interterritorial de Salud para imponer nuevas restriciones para contener la pandemia del Covid-19 en aquellas ciudadades con más contagios, la Comunidad de Madrid se ha mostrado en rebeldía acusándole de mentir y dando el texto por inválido.

Así lo ha manifestado en rueda de prensa el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, que asevera que el plan no ha sido aprobado por consenso, como es preceptivo, si no por una mayoría colegiada que no lo hace jurídicamente vinculante.

Escudero ampara sus declaraciones en el artículo 14.1 del Reglamento de Funcionamiento del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que reza "Los acuerdos del Consejo en relación a las materias que expresamente sedeterminan en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del SistemaNacional de Salud se plasmarán a través de recomendaciones, que se aprobarán,en su caso, por consenso".

Escudero ha declarado que "el Gobierno de España tiene prisa por intervenir Madrid y no por luchar contra el virus", y ha dejado la puerta abierta a recurrir el plan si es publicado en el Boletín Oficial del Estado en los próximos días, según ha avanzado Illa, si bien no ha aclarado si la región cumplirá con las nuevas normas.

Las restricciones impulsadas por Sanidad supondrían el confinamiento de aquellas ciudades con más de 500 contagios por cada 100.000 habitantes en 14 días, un 10% de pruebas PCR positivas y un 35% de camas UCI ocupadas.

La medida equivaldría a imponer un confinamiento perimetral sobre la capital española y algunas de las principales ciudades de la región: Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Torrejón de Ardoz, Móstoles y Parla.

En su comparecencia, el ministro ha aseverado que el acuerdo había sido aprobado por "una amplia mayoría": 13 votos a favor, una abstención y cinco votos en contra, concretamente los de Madrid, Cataluña, Andalucía, Galicia, Murcia y Ceuta. Es decir, que contarían con el aval del 70% de los territorios representados.

Illa ha asegurado que la medida sería aprobado en forma de orden ministerial en los próximos días para su publicación en el Boletín Oficial del Estado, a fin de impulsar una rápida aplicación en todas las zonas afectadas, si bien ha dejado la puerta abierta a mejorar el texto final antes de impulsarlo.

Escudero, por su parte, interpreta que el texto no cuenta aún con el consenso suficiente como para ser aplicado y deberá seguir siendo discutido en los próximos días antes de que las regiones acepten someterse a las restricciones dibujadas.

Estas pasan por limitar la entrada y salida de personas de los municipios afectados, “salvo para aquellos desplazamientos, adecuadamente justificados, que se produzcan por asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios, cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales o legales, asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas de educación infantil y asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables, entre otros”.

A su vez, “se permitirá la circulación por carreteras y viales que transcurran o atraviesen estos municipios siempre y cuando tenga origen y destino fuera de los mismos. Y, las personas residentes podrán circular dentro de los municipios afectados, siempre respetando las medidas de protección individual y colectiva establecidas por las autoridades sanitarias competentes”.

En paralelo, se impondrán restricciones en los horarios comerciales (con cierres generales a las 10 de la noche y las 11 para la restauración), se reducirán los aforos y se limitarán a seis las personas que pueden reunirse fuera del ámbito de los convivientes.