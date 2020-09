Movimientos, aforos, horarios y grupos: la propuesta de Sanidad para las ciudades con más contagios

El ministerio de Sanidad entregará esta tarde a las comunidades autónomas, en el consejo interterritorial de sanidad, sus propuestas para homogeneizar las restricciones en los municipios de más de 100.000 habitantes con una elevada incidencia del Covid-19. El borrador de la propuesta, al que ha tenido acceso Cinco Días, establece limitaciones a la circulación de personas y en la actividad comercial y hostelera.

Éstas se activarán cuando una ciudad tenga más de 500 casos de Covid-19 por 100.000 habitantes en 14 días, y el porcentaje de pruebas PCR positivas sea mayor del 10% y los pacientes con coronavirus ocupen el 35% de las camas UCI en la comunidad a la que pertenezca. Las restricciones propuestas por sanidad pasan por prohibirla entrada y salida de los municipios afectados salvo por motivos como desplazamientos sanitarios, laborales, educativos y otras causas tasadas.

Además, por regla general, se prohíben las aglomeraciones de más de seis personas y se cierran los parques infantiles. En el comercio se limita el aforo al 50%, y se decreta el cierre a las 22 horas. Para la hostelería se reduce ahora al 50% y se prohíbe el servicio de barra. Además, los establecimientos tendrán que cerrar antes de las 23 horas, y no podrán admitir clientes más allá de las 22.

En detalle, las medidas acordadas se dividen en diferentes ámbitos de actuación, como la reducción al máximo posible de los contactos sociales, el acotamiento de aforos y horarios de comercios y establecimientos, o el cierre de ciertas zonas comunes susceptibles de promover el contagio. Estas son las principales restricciones y novedades:

Contacto social

En lo relativo al contacto social, se restringirá la entrada y salida de personas de estos municipios, "salvo para aquellos desplazamientos adecuadamente justificados. En este apartado entran los desplazamientos por motivos de salud a centros sanitarios. También aquellos relacionados con el "cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales o legales".

A su vez, se permitirá la asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas de educación infantil; el retorno al lugar de residencia habitual, la asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables; así como el desplazamiento a entidades financieras y de seguros que no puedan aplazarse.

En paralelo, también será posible moverse para acudir a actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o notariales, para renovar los permisos y documentación oficial, así como otros trámites administrativos inaplazables; para realizar exámenes o pruebas oficiales inaplazables y, en general, por causa de fuerza mayor o situación de necesidad "debidamente acreditada".

La circulación por carreteras y viales que transcurran o atraviesen los municipios confinados será posible, recuerda el borrador de Sanidad, "siempre y cuando tenga origen y destino fuera de los mismos". A su vez, la circulación de personas residentes dentro de los municipios se permitirá "siempre respetando las medidas de protección individual y colectiva establecidas por las autoridades sanitarias competentes".

El criterio de fijar un máximo de seis personas en la reuniones, eventos o agrupaciones se extenderá a todos los municipios afectados, tanto en la vía pública como en espacios públicos y privados. La excepción, recuerda el borrador, aparece en el caso de que se trate de personas convivientes, y excepto en el caso de actividades laborales e institucionales o en el de actividades en que se establezcan límites o medidas específicas. También se suspenderá la actividad de los parques infantiles de uso público.

Aforos

El borrador establece unas pautas y directrices en cuanto a los horarios y los aforos máximos en función del tipo de establecimiento.

En los lugares de culto, el aforo máximo será de un tercio, garantizando en todo caso la distancia mínima interpersonal de 1,5 metros. En los velatorios, será de 15 personas en espacios al aire libre o 10 en espacios cerrados, sean o no convivientes. La participación en la comitiva para el enterramiento o despedida para la cremación de la persona fallecida se restringirá a un máximo de 15 personas.

En los establecimientos y locales comerciales y servicios abiertos al público, el aforo máximo será del 50%. La hora de cierre no podrá superar las 22:00 horas, salvo las excepciones que se prevean.

En los establecimientos de hostelería y restauración y de juegos y apuestas, por su parte, el aforo máximo será del 50% en espacios interiores y del 60% en espacios exteriores. El consumo en barra no estará permitido, las mesas o agrupaciones de mesas deberán guardar una distancia de, al menos, 1,5 metros respecto a las sillas asignadas a las demás mesas o agrupaciones de mesas. También, la ocupación máxima será de seis personas por mesa o agrupación de mesas, no podrán admitirse nuevos clientes a partir de las 22:00 horas y la hora de cierre no podrá superar las 23:00 horas, a excepción de servicios de entrega de comida a domicilio.

En las academias, autoescuelas y centros privados de enseñanzas no regladas el aforo máximo será del 50%. Y en las instalaciones deportivas, tanto al aire libre como de interior, el aforo máximo será de la mitad en espacios interiores y del 60% en espacios exteriores. La práctica deportiva en grupos también se reducirá a un máximo de seis personas.

Recomendaciones

El borrador también recoge varias recomendaciones, como "evitar todo movimiento o desplazamiento innecesario en los municipios" afectados. También se insta a las comunidades y ciudades autónomas a aprobar planes especiales de actuación para controlar la expansión de los contagios en aquellos municipios de menos de 100.000 habitantes en los que concurran las circunstancias de riesgo fijadas por Sanidad.