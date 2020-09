Messi se queda en el Barcelona

Messi se queda este año en el Barcelona. Así lo anunció este viernes el jugador argentino en una entrevista en el portal goal.com, donde aseguró que seguirá jugando en el conjunto azulgrana la próxima temporada. "Jamás iría a juicio contra el club de mi vida. Por eso me voy a quedar en el Barcelona", manifestó el astro argentino, quien confirmó así que cumplirá el año que le queda de contrato.

Lo hizo precisamente el mismo día en que LaLiga se ponía de parte del Barcelona a la hora de interpretar su contrato: si el jugador quería salir, debía abonar antes una cláusula de rescisión de 700 millones de euros, una cantidad prohibitiva para cualquier club del mundo, incluso para los que tienen estados enteros detrás. La familia de Messi y sus abogados, el despacho Cuatrecasas, hacen desde hace semanas otra interpretación y juzgan que el jugador es libre de abandonar la entidad con tan solo manifestar su intención. Finalmente, para evitar acabar en los tribunales, Messi apurará su contrato, que expira en 2021.

Las declaraciones de Messi se producen apenas unas semanas después de que el propio jugador, buque insignia de la entidad desde hace años, comunicara al Barcelona a través de un burofax su intención de irse. Este viernes ofreció explicaciones al respecto: "Le dije al club, sobre todo, al presidente, que me quería ir. Se lo llevo diciendo todo el año. Creía que era el momento de dar un paso al costado. Creía que el club necesitaba más gente joven, gente nueva y pensaba que se había terminado mi etapa en Barcelona sintiéndolo muchísimo porque siempre dije que quería acabar mi carrera aquí. Fue un año muy complicado, sufrí mucho dentro de los entrenamientos, en los partidos y en el vestuario".

Entre los motivos que llevaron a Messi a tomar esta determinación, ha explicado el futbolista, no estuvo nunca el dinero: "Han dolido muchas de las cosas que se han dicho. Siempre antepuse el club. Tuve posibilidad de irme del Barça muchas veces. ¿El dinero? Todos los años pude irme y ganar más dinero que en el Barcelona".

Sí estuvo la idea de que en este Barcelona la posibilidad de volver a reinar en Europa se le hace a Messi cada vez más lejana: " Es decisión no viene del resultado del Bayern, viene de muchas cosas. Siempre dije que quería acabar aquí y siempre dije que me quería quedar aquí. Que quería un proyecto ganador y ganar títulos con el club para seguir agrandando la leyenda del Barcelona a nivel de títulos. Y la verdad que hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada". Los resultados cosechados en los últimos años, precisa el jugador, le convencieron cada vez más de que su lugar estaba lejos del Camp Nou: "Quiero competir al máximo nivel, ganar títulos, competir la Champions. La puedes ganar o perder, porque es muy dificil, pero hay que competir. Por lo menos competirla y que no nos pase lo de , lo de , lo de Lisboa. Todo eso hizo me llevó a pensar esa decisión que no llevé a cabo".

Ahora, Messi da marcha atrás con respecto a lo expresado en aquel ya célebre burofax. El jugador mantiene, sin embargo, la interpretación que hicieron sus abogados, y sigue sosteniendo lo que su entorno más cercano ha dicho siempre: que era libre de escoger su destino sin necesidad de abonar los 700 millones de euros de la cláusula de rescisión con tan solo anunciar que quería irse: "Si yo no mando el burofax es como que ni pasa nada, que me queda el año opcional que tenía y seguía el año. Lo que ellos dicen es que no lo dije antes del 10 de junio, pero repito, estábamos en mitad de todas las competiciones y no era el momento. Pero aparte el presidente siempre me dijo ‘cuando acabe la temporada decides si te quedas o te vas’, nunca puso fecha", zanja el argentino.