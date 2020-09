Guindos urge a la banca a llevar a cabo fusiones ante sus rentabilidades por debajo del 2%

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, no lo duda. La banca europea en general y la española en particular debe emprender un proceso de fusiones ante su baja rentabilidad actual, que se sitúa por debajo del 2%, frente al 6% de solo un año antes, y que no tiene visos de recuperación en los próximos meses como consecuencia de la crisis derivada de la pandemia.

Según Guindos, el mercado reclamaba a la banca antes del Covid un coste de capital del 10% al 12%, pero ya en 2019 no se cubrían esas exigencias, al registrar rentabilidades del 6% de media. Ahora están por debajo del 2% y en 2021 no sobrepasarán el 3%, razón por la que considera que la consolidación bancaria en Europa debe llevarse a cabo "de forma rápida y urgente", ha explicado el vicepresidente del BCE.

La consolidación, según explica Guindos, debería comenzar a tener lugar relativamente pronto como una forma eficiente de reducir los costos para hacer frente a las consecuencias de la pandemia. La baja rentabilidad de la banca europea se ha notado en las valoraciones en Bolsa. Las cotizaciones de las entidades europeas reflejan una caída del 30% desde principios de año.

Eso sí, asegura que la salud del sector financiero es en la actualidad mucho mejor que el de la crisis de 2008, pero la rentabilidad era ya baja, situación que ahora se agrava por la caída de los ingresos por el Covid, las mayores necesidades de provisiones por la incertidumbre de la pandemia, y la mayor competecia de otros actores como las fintech.

Las fusiones que reclama Guindos son tanto nacionales como transfronterizas, según ha explicado en su intervención en el curso de verano sobre el sistema financiero y la crisis del Covid, organizado por BBVA y la Apie.