Arrimadas ofrece a Pedro Sánchez pactar unos presupuestos de "emergencia nacional"

La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha ofrecido este lunes acordar unos presupuestos generales del estado de "emergencia nacional" que estén "lo más alejado posible del populismo de Podemos". A través de un tuit Arrimadas ha lanzado esta propuesta, en el día en el que la Comisión Europea ha avalado que España reciba 21.300 millones de euros del programa para mitigar los efectos de la pandemia del coronavirus en el empleo diseñado por la UE. Este programa se llama SURE.



La llegada de este volumen económico da muestras del "momento crítico" que atraviesa la economía española, según ha señalado la líder de Ciudadanos en su perfil de Twitter. "No podemos permitir que -Pablo- Iglesias, -Arnaldo- Otegi y -Gabriel- Rufián repartan" esos fondos europeos, ha añadido.



De este modo Arrimadas se ofrece a negociar el proyecto presupuestario del Gobierno para el año que viene, que aún no ha sido presentado. Desde hace tiempo Ciudadanos viene pidiendo que las cuentas de 2021 eviten el respaldo de grupos parlamentarios como los de Unidas Podemos, ERC o EH Bildu.



En un contexto de severa contracción económica como el actual, Arrimadas aboga por "un presupuesto de emergencia nacional serio, riguroso y lo más alejado posible del populismo de Podemos". Ciudadanos fue uno de los grupos parlamentarios que apoyó al Gobierno en todas las prórrogas del estado de alarma declarado para revertir el avance de contagios por coronavirus.



Asimismo, en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, el PSOE y Cs acercaron posiciones en propuestas de ámbito europeo, sanitario y económico.