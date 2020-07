Slack denuncia a Microsoft en Bruselas por prácticas anticompetitivas para imponer su solución Teams

Slack Technologies ha denunciado a Microsoft ante los reguladores antimonopolio de la UE. La compañía ha pedido a Bruselas que investigue si el gigante del software ha abusado de su posición de dominio en el mercado para impulsar su solución colaborativa y de videollamadas Teams, la cual ha visto disparado su uso como consecuencia de la pandemia y el impulso del teletrabajo para evitar la propagación del virus.



Teams compite directamente con Slack y otras herramientas de videoconferencia como la ya popular Zoom.

"Microsoft ha vinculado ilegalmente su producto Teams a su dominante paquete de soluciones de productividad Office, forzando su instalación por millones, impidiendo su eliminación y ocultando el verdadero coste para los clientes empresariales", ha asegurado Slack en un comunicado. Esta compañía sostiene que el creador de Windows está abusando de su dominio en el mercado para extinguir a la competencia, violando las leyes de la competencia de la UE.



El abogado David Schellhase, asesor de Slack, ha acusado a Microsoft de volver a utilizar tácticas del pasado, como cuando el gigante de Redmond utilizó su posición dominante con Windows para imponer su navegador Internet Explorer. "Crearon un producto débil, imitador y lo ataron a su dominante Office para forzar su instalación y bloquear su eliminación, una copia de su comportamiento ilegal durante la guerra de los navegadores", indicó.

Microsoft no ha hecho ninguna declaración sobre el tema todavía.



La Comisión Europea, que multó hace tiempo a Microsoft con 2.200 millones de euros por prácticas contra la competencia, ha asegurado que evaluará la actuación de la compañía según sus "procedimientos estándar". Desde Slack piden a Bruselas que tomen medidas rápidas para garantizar que Microsoft "no pueda continuar aprovechándose ilegalmente de su poder vinculando productos". La empresa que dirige Satya Nadella no se enfrenta a ninguna investigación antimonopolio en Bruselas la UE desde 2008.



Slack, que empezó a cotizar en 2019 y ha ido creciendo rápidamente, había afirmado de forma persistente que Microsoft Teams no es un verdadero competidor, en gran parte porque está más centrado en las videollamadas y las reuniones. Algo que no es cierto, como explica The Verge, y que ha llevado a ambas compañías a enfrentarse por el futuro de las comunicaciones en el puesto de trabajo. Un espacio por el que también pelea Zoom Video.



Este medio especializado recuerda que la competencia entre las dos empresas comenzó por primera vez hace casi cuatro años cuando Slack pagó por un anuncio de periódico a páginas completa para "dar la bienvenida" a Microsoft Teams como competidor. Microsoft superó a Slack hace un año. En la última presentación de resultados, Microsoft anunció que Teams había sumado en marzo 44 millones de usuarios en el mundo, debido al confinamiento de los ciudadanos por el brote del Covid-19. En abril, la compañía aseguró que ya tenía 75 millones de usuarios activos diarios, y la cifra podría haber subido. Hoy el gigante del software presenta resultados al cierre de mercado.



Slack, por su parte, sumaba unos 12 millones de usuarios en octubre pasado, según las últimas cifras facilitadas por la compañía. Desde entonces, no las ha actualizado. La firma reportó unos ingresos de 201,7 millones de dólares en su trimestre de febrero a abril, un 50% más que en el mismo periodo del año anterior. También informó de que ya sumaba 122.000 clientes de pago, un 28% más que cuando la empresa empezó a cotizar.

Esta compañía anunció en junio una alianza con Amazon Web Services en un intento de unir fuerzas frente a Microsoft, el principal rival también de Amazon en la nube.

Slack, que es estadounidense como Microsoft, parece haberse inclinado por presentar la queja en Europa tras ver la historia reciente de la UE en cuanto a la aplicación de las leyes antimonopolio y el papel duro que juega la Comisiaria de Competencia Margrethe Vestager frente a los gigantes tecnológicos de EE UU.