Murcia y Navarra anuncian nuevas medidas ante el aumento de casos de Covid-19

Los contagios por coronavirus siguen en aumento en muchas comunidades, especialmente en Cataluña y Aragón, que son las que acumulan más casos, lo que lleva a continuar tomando medidas para contener el repunte de positivos. Por lo pronto, este lunes, Murcia y Navarra han anunciado la imposición de nuevas restricciones, mientras otras regiones piden a la población no salir de sus áreas de influencia.

Por su parte, Murcia ha prohibido desde hoy la apertura de locales de ocio norcturno, que solo se permitirá en terrazas y exteriores con todos los clientes sentados, al tiempo que ha limitado a un máximo de 15 personas las que se pueden reunir para eventos de toda índole, sean públicos o privados, según lo ha anunciado esta mañana el consejero de Salud, Manuel Villegas, que ha informado también sobre el cierre temporal de los centros de día para mayores de los municipios de Cieza y Totana y la restricción de visitas a residencias de esos dos municipios, junto con el de Murcia.

Por su parte, el Gobierno de Navarra también limitará el horario de cierre de los establecimientos nocturnos, lo equiparará al del resto de bares y restaurantes (hasta las dos) y reducirá a diez el número máximo de personas en grupos durante la madrugada para evitar aglomeraciones al cerrar esos locales. Será este miércoles en la sesión de Gobierno cuando se regularán estas medidas, según ha avanzado en rueda de prensa la consejera de Salud, Santos Induráin, quien ha apuntado que entrarán en vigor una vez publicadas en el Boletín Oficial de Navarra.

Cataluña en el punto de mira

El Gobierno catalán amplió este domingo, cuando se rozaron los 1.000 contagiados en 24 horas, las zonas con restricciones para contener los brotes de covid-19 a los municipios de Figueres y Vilafant (Gerona) y a Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) ante el aumento de contagios. Las medidas extendidas a las tres nuevas localidades son las mismas que se aplican en los trece municipios de la primera corona metropolitana de Barcelona y las comarcas del Segrià y la Noguera (Lleida).

Esto es, recomendación de no salir de casa salvo para lo "imprescindible" ni ir a una segunda residencia, medida esta última apenas seguida habida cuenta de los datos de tráfico de salida de vehículos del área metropolitana durante este fin de semana. Se prohíben las reuniones de más de diez personas, se limita el aforo de bares y restaurantes al 50 %, cierran cines, teatros, locales de ocio nocturno y gimnasios, se prohíben las visitas a las residencias de ancianos y se recomienda a los centros comerciales control de acceso y más medidas de higiene.

Los datos del Departamento de Salud de la Generalitat registran hoy una bajada de infectados hasta los 755 nuevos positivos en un día. De estos, 205 corresponden a la región sanitaria de Lleida, 210 a la ciudad de Barcelona y 445 a toda el área metropolitana (un 59 % del total de contagios).

Esta disminución en el número de positivos con respecto al día anterior puede estar condicionado por el hecho de que los domingos se hacen muchos menos test PCR y serologías y se comunican menos resultados. Asimismo, aumentan los pacientes que precisan hospitalización en esta comunidad, por lo que las autoridades sanitarias han enviado SMS a los vecinos considerados de riesgo para que restrinjan el contacto social y extremen su protección.

Por su parte, la dirección general de Salud Pública del Gobierno de Aragón notificó 330 nuevos casos el sábado, que se corresponden con los registrados el viernes, y 257 el domingo, referidos al día anterior, de los que 294 y 218, respectivamente, han tenido lugar en las zonas en "Fase 2 flexibilizada", en las que ya se aplican restricciones y limitación de aforos.

Castilla y León pide no viajar

En este contexto, Castilla y León ha pedido este lunes a la población que extreme las medidas de precaución y evite viajar a lugares de alta incidencia en coronavirus y ha advertido que Aragón o Cataluña "están bastante más cerca de lo que estaba Bérgamo" al inicio de la pandemia.

Mientras tanto, Madrid y Canarias son las únicas comunidades que de momento descartan extender el uso obligatorio de mascarilla, independientemente de si se puede mantener la distancia de seguridad. El vicepresidente de la comunidad, Ignacio Aguado, ha indicado hoy que mientras los madrileños continúen haciendo un uso responsable de la mascarilla no darán "más pasos" y no serán necesario imponer su obligatoriedad en la calle. Esta posición la contradice a la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, que ha anunciado ser partidaria de "una política de más obligatoriedad" en el uso de la mascarilla en la capital, ya que "no todo el mundo tiene la misma percepción del riesgo". "Yo sí iría en ese modelo; hagámoslo obligatorio", ha dicho.