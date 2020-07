Deliveroo propone un ERE para sus empleados en España y UGT lo denuncia ante Trabajo

Deliveroo ha presentado una propuesta para iniciar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a los empleados de sus oficinas en Madrid, Barcelona y Valencia. Una medida que ha sido denunciada por UGT ante la Dirección General de Trabajo y la Inspección de Trabajo. El sindicato asegura que en realidad lo que quiere la compañía es "deslocalizarse y llevarse la actividad a Rumanía".

Esta huída, añade el sindicato, coincide con la intención del Gobierno de Pedro Sánchez de regularizar a los repartidores de las plataformas digitales y convertirlos en empleados por cuenta ajena, además de ser una forma de evitar pagar "la deuda millonaria que tiene con la Seguridad Social". "Según el último informe de la Dirección General de Trabajo, la deuda del conjunto de las plataformas, entre las que se encuentra Deliveroo, superaría los 10 millones de euros", según detalla UGT.

El sindicato añade que defenderá los puestos de trabajo de la empresa, "máxime cuando Deliveroo se ha acogido a un ERTE por causa de la crisis del coronavirus y tiene a la mayoría de sus trabajadores en casa, sin poder emplearse, y al resto teletrabajando".

Ante la denuncia de UGT, la compañía ha emitido un comunicado en el que asegura que Deliveroo únicamente ha anunciado su intención de iniciar un proceso de despido colectivo que conlleva un periodo de consultas donde se propondrá la amortización de una serie de posiciones en España.

"No se ha adoptado ninguna decisión final por parte de la compañía", asegura la nota. La compañía, que no da detalles sobre el número de trabajadores que tiene en España ni cuántos de ellos se verían afectados por el ERE, sí asegura que "no ha manifestado en ningún momento su intención de dejar de operar en España. La compañía está comprometida con su crecimiento en España", subraya.

La compañía de reparto de comida a domicilio también defiende que este proceso de despido colectivo "no tiene ninguna relación con los procesos judiciales que afectan a la empresa en España y que siguen su curso a la espera de una sentencia firme". Y añade que el ERTE llevado a cabo durante los últimos meses no guarda relación con este proceso y afectó a un porcentaje reducido de los empleados. "Por su seguridad, la mayoría de los empleados continúan trabajando desde sus casas".

Deliveroo añade que se dispone a "revisar" sus estructuras y su forma de trabajar para "alcanzar una rentabilidad a largo plazo tras crecer rápidamente en España durante los últimos cinco años". "Desafortunadamente, esto podría significar que algunas posiciones dejarían de ser necesarias en la compañía", resaltan en el comunicado.

La firma opera actualmente en más de 70 ciudades españolas y colabora con 9.000 restaurantes y 2.500 repartidores, según los datos que facilita.

El sindicato asegura que la compañía "no solo se ha saltado todas las normas laborales, sino que se beneficia de las ayudas económicas y sociales para paliar los efectos de la crisis económica provocada por la pandemia". En esta línea, UGT carga contra "el fraudulento modelo laboral y económico de estas plataformas, su falta de ética y de transparencia, y su actitud claramente antisindical por la que ha sido condenada en Barcelona".

Deliveroo, por su parte, califica de "falsas" las informaciones de UGT y asegura que lo comentado solo genera incertidumbre entre los trabajadores de la compañía. "Instamos a la UGT a comprobar la veracidad de la información que difunde", dice en su comunicado.