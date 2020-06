Cocina asturiana (al vacío) que viaja bien

Del restaurante al domicilio. La tendencia, que comenzaba a asomar tímidamente en España, se ha acentuado con el confinamiento, y pocos son los restaurantes que no se han sumado a preparar platos para consumir en casa. No todos los platos viajan de la misma manera, y no todos llegan en las mejores condiciones, ya que en el desplazamiento suelen perder temperatura, o es complicado darles el último toque antes de servirlos.

No es el caso de los guisos, que mantienen bien el tipo, pero si además se presentan envasados al vacío, eso es garantía de que se van a conservar mejor y que con calentarlos en agua al baño maría guardarán todas las propiedades y no perderán jugosidad en el proceso.

Así pues, dos de las mejores experiencias en este sentido proceden de dos restaurantes de cocina asturiana: Casa Marcial, de los cocineros Nacho y Esther Manzano, en La Salgar (Asturias), con dos estrellas Michelin, y Taberna Asturianos, reconocida casa de comidas en el barrio de Chamberí de Madrid.

La propuesta de los primeros llega en una caja de madera, con refrigeración en el interior, y un menú para cuatro personas, en el que incluye un repertorio de los platos clásicos de Casa Marcial, como las indispensables croquetas de jamón o un aperitivo de paté de pitu.

La caja de pitu (90 euros) contiene, además del pollo de caleya guisado, el caldo y el arroz para terminar el plato con un simple hervor. La caja de fabada (79 euros) lleva el plato típico asturiano con el compango y arroz con leche. Y la caja mixta (84 euros) incluye arroz con pitu, fabada y arroz con leche. A estos precios hay que sumarle gastos de envío, entre 9 y 13 euros. Los encargos se hacen en pedidos@shopcateringmanzano.com.

En Taberna Asturianos guisa desde hace más de medio siglo Julia Bombín, que una vez levantado el confinamiento ha vuelto a los fogones para preparar una caja (50 euros, envío aparte) con algunos de los platos que borda, como son las verdinas con marisco, las sardinas marinadas en vinagre de sidra con sopa de tomate, la carrillada estofada y el flan de queso.

Asturianos: Vallehermoso, 94 (Madrid). Tel. 915 335 947.

Casa Marcial: La Salgar, Arriondas (Asturias). Tel. 985 840 991