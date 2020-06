Las acciones de BME permiten ganar un 1,7% en Bolsa sin riesgos

Six, el nuevo dueño de la Bolsa española, está obligado a adquirir las acciones de los minoritarios que decidieron no acudir a la opa y ahora lo soliciten. Y tiene que pagar los mismos 32,98 euros que abonó durante el periodo de aceptación, que expiró a principios de mes. Un precio que está un 1,73% por encima de los 32,42 euros por título a los que cerró ayer BME.

Six tuvo un gran éxito con su opa sobre BME. Tanto, que, como resultado de la oferta, es el dueño del 93% del operador de los mercados españoles. Esto provoca que, de acuerdo a la normativa española de opas, se active el llamado sell out. Es decir, dado que dueños de más del 90% acudieron a la oferta, y que Six controla más de ese porcentaje de BME, los accionistas pueden exigir al comprador que adquiera sus títulos al precio de la opa. Un inversor que compre acciones de BME puede obligar a que Six las adquiera un 1,72% más caras, según su cierre ayer.

El reverso de este derecho, el squeeze out, permite que el comprador obligue a los accionistas que se han quedado a que le vendan sus títulos. Tal y como reflejó en el folleto de la opa, Six no tiene previsto ejercer ese derecho de compra a no ser que llegue a controlar el 95% del grupo español. Si lo alcanza, la excluirá del mercado 15 años después de su OPV, en julio de 2005.

Esto no es óbice para que los accionistas que aún quedan en el capital de BME exijan a Six que compre sus acciones. El plazo termina el 5 de septiembre, como anunció ayer la compañía. Si en este proceso pasa a controlar más del 95%, exigirá al resto de accionistas la venta de sus títulos. Lo puede hacer en cualquier momento hasta el plazo mencionado. Si es el accionista el que pide la compra, será este el que corra con los gastos. Si es Six, pagará el grupo suizo.

Si al final BME continúa cotizando, Six ya ha avisado de que la espléndida política de dividendos de BME, con un pay out de más del 90%, bajará hasta acercarse al 60% del grupo helvético.